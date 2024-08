Giao thông - Xây dựng Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Nam thi công sửa chữa cầu Câu Lâu cũ (QNO) - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam vừa ký ban hành Quyết định số 627 về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng, gói thầu thi công xây dựng công trình sửa chữa cầu Câu Lâu cũ.

Vị trí lan can cầu nằm bên trái bị gãy đổ. Ảnh: T.C.T

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Nam. Thời gian thực hiện gói thầu 365 ngày, kể cả các ngày nghỉ và ngày lễ. Danh sách nhà thầu phụ gồm có Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Tân Tiến đảm nhận thi công các hạng mục kết cấu phần trên, kết cấu khác, tháo dỡ và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên cầu, đảm bảo giao thông; Công ty CP Tư vấn thiết kế kiểm định xây dựng Minh Châu đảm nhận phần công việc thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật liệu và chất lượng công trình.

Lãnh đạo Sở GTVT giao cho Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định. Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Quảng Nam (Sở GTVT) có trách nhiệm đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng với đơn vị được lựa chọn và tổ chức thực hiện gói thầu theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Phó Giám đốc Sở GTVT - ông Trần Ngọc Thanh cho biết, ký hợp đồng xây dựng xong, ngành sẽ đề nghị nhà thầu sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 phải bắt tay vào triển khai thực hiện dự án.

Nhiều đoạn lan can phía bên phải cầu bị xô lệch, rất dễ gãy đổ. Ảnh: T.C.T

Trước đó, ngày 17/4/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã ký ban hành Quyết định số 947 về việc chấp thuận điều chỉnh tổng mức đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa cầu Câu Lâu cũ (trên quốc lộ 1 cũ, nối Điện Bàn với Duy Xuyên). Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh khoảng 36 tỷ đồng. UBND tỉnh giao cho Sở GTVT làm chủ đầu tư.

Công trình sửa chữa cầu Câu Lâu cũ nhằm duy trì khả năng khai thác của cầu, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên và vùng lân cận. Đặc biệt, chia sẻ lưu lượng phương tiện ô tô có tải trọng nhỏ, xe gắn máy, xe thô sơ đang phải qua cầu Câu Lâu mới để đảm bảo an toàn giao thông.





Cầu Câu Lâu cũ đã hư hỏng, xuống cấp rất nặng. Ảnh: T.C.T

Như Báo Quảng Nam đã thông tin, cầu Câu Lâu cũ nằm trên tuyến quốc lộ 1 cũ, bắc qua sông Thu Bồn được xây dựng khoảng từ năm 1965 - 1970; tuổi thọ trung bình là 80 năm. Sau thời gian dài khai thác cùng tác động cực đoan của thiên tai, nhiều hạng mục của cầu đã xuống cấp nặng, kể cả thượng bộ và hạ bộ. Mặt cầu nằm trên trụ số 8 (tính từ Điện Bàn qua Duy Xuyên) bị võng, nguyên do là trụ số 8 bị lún lệch có chiều sâu 30cm.

Cùng với đó, lề bộ hành và lan can tay vịn bị hỏng. Trên phần lan can và mặt đáy lề bộ hành lộ cốt thép bị hoen gỉ, có vị trí đã bị gãy đổ (tại nhịp cầu thứ 27 tính từ Bắc vào Nam) và nguy cơ sụp đổ thêm. Một số nhịp có vết nứt dọc tim cầu gây mất an toàn giao thông. Trong khi chờ sửa chữa, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng và chính quyền địa phương thực hiện cấm xe ô tô qua cầu để đảm bảo an toàn lưu thông.