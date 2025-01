Thông tin doanh nghiệp Công ty Thủy điện Sông Tranh: Tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội Trong năm 2024, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã nỗ lực vận hành sản lượng điện hơn 683 triệu kWh (đạt 126% kế hoạch năm), tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, vinh dự được Tổng Công ty Phát điện 1 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVNGENCO1) tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2024.

Thả hơn 100.000 cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: NTB

Liên tiếp vượt sản lượng

Ông Trần Nam Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh cho biết, năm 2024 mùa mưa đến rất trễ và kết thúc muộn, gây khó khăn trong công tác dự báo, vận hành hồ chứa. Tuy nhiên, lưu lượng nước về hồ tương đối tốt, trung bình đạt 109,5m3/s, xấp xỉ lưu lượng nước về trung bình nhiều năm (115m3/s).

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy EVNGENCO1 và sự phối hợp của các cấp chính quyền tỉnh Quảng Nam, công ty đã nỗ lực vượt khó, vận hành tổng sản lượng điện năm 2024 là 683,68 triệu kWh, đạt 104% kế hoạch Bộ Công Thương và EVN giao, đạt 126% kế hoạch EVNGENCO1 giao và bằng 111% sản lượng thiết kế (trung bình 679,6 triệu kWh/năm).

Đây là lần thứ 5 công ty vượt sản lượng thiết kế, cũng là 4 năm liên tiếp (năm 2021 - 2024) vượt sản lượng thiết kế từ khi nhà máy thủy điện Sông Tranh đi vào vận hành (năm 2011). Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đều đảm bảo và vượt kế hoạch EVNGENCO1 giao. Tổng doanh thu bán điện (đã bao gồm thuế, phí) đạt 500,7 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 139,9 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 110,7 tỷ đồng.

Cắt, giảm lũ hiệu quả

Đáng chú ý, Công ty Thủy điện Sông Tranh luôn đảm bảo cung cấp hơn 1,3 tỷ mét khối nước/năm phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt cho nhân dân khu vực hạ du tỉnh Quảng Nam trong mùa khô, linh hoạt điều tiết cắt giảm lũ hiệu quả cho vùng hạ du trong mùa mưa.

Mới đây nhất, trong đợt mưa lớn, kéo dài từ ngày 10 đến 15/12/2024, dự báo lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn xảy ra đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng từ 100 - 250mm/đợt, có nơi 350mm/đợt. Thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam, công ty đã ban hành thông báo vận hành điều tiết xả tràn, hạ dần mực nước hồ về cao trình +173,5m đón lũ và chuyển chế độ vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du theo quy định; gửi thông báo đến các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương, các chủ hồ trên cùng bậc thang.

Thời điểm bắt đầu vận hành điều tiết xả tràn là 8h ngày 10/12/2024. Đến 22h ngày 12/12/2024 đã hạ mức nước hồ về cao trình +173,5m và sẵn sàng cắt, giảm lũ lên đến 31 triệu mét khối theo Quy trình 1865 vận hành liên hồ.

Đến 22h ngày 13/12/2024, lưu lượng nước về hồ tăng cao, đạt đỉnh lũ là 1.690m3/s, lập tức công ty bắt đầu vận hành nâng dần mực nước hồ để giảm lũ cho hạ du với hơn 15% lưu lượng đỉnh lũ, chỉ điều tiết về hạ du với lưu lượng là 1.462m3/s. Đến 17h ngày 15/12/2024, lưu lượng giảm dần và kết thúc đợt mưa lớn dài ngày.

Hoạt động vì cộng đồng

Ông Lê Đình Phúc - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Sông Tranh chia sẻ, những năm qua công ty luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường.

Công ty đã thực hiện các hoạt động quan trắc, giám sát môi trường, báo cáo kết quả đến Bộ TN-MT, Sở TN-MT đầy đủ, đúng hạn; quản lý chất thải nguy hại, chất thải rắn thông thường đúng quy định. Ngoài ra, hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”, công ty tổ chức trồng và chăm sóc hơn 1.500 cây xanh, góp phần cải tạo cảnh quan và gìn giữ môi trường sinh thái khu vực.

Bên cạnh đó, công ty tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực. Đơn cử, vào giữa tháng 2/2024, công ty cùng huyện Bắc Trà My thả 100 nghìn cá giống xuống lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2, nâng tổng số cá giống lên hơn 750 nghìn con trong 9 năm qua với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng, giúp cho nhiều hộ nuôi cá lồng bè sớm thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Từ nguồn an sinh xã hội, công ty đã hỗ trợ huyện Bắc Trà My 240 triệu đồng xây dựng 2 nhà tình nghĩa và sửa chữa 2 nhà ở cho hộ nghèo của địa phương. Đặc biệt, công ty hỗ trợ 10 con bò giống sinh sản cho 5 hộ nghèo xã Trà Đốc (Bắc Trà My) để chăn nuôi, thí điểm mô hình sinh kế cho người dân khu vực lòng hồ… Tổng kinh phí thực hiện năm 2024 hơn 800 triệu đồng.

Mới đây, Công ty Thủy điện Sông Tranh đại diện EVNGENCO1 trao cho huyện Bắc Trà My kinh phí 360 triệu đồng để xây dựng 6 căn nhà ở cho đồng bào Ca Dong nghèo trong quý đầu năm 2025.