An ninh trật tự CSGT bắt giữ phương tiện hai lần liên tiếp chở hàng không có hóa đơn chứng từ (QNO) - Hai vụ vận chuyển đường lậu, không có hóa đơn chứng từ bị Cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện, lập biên bản trong quá trình tuần tra.

CSGT phát hiện xe tải chở 1 tấn đường không có hóa đơn chứng từ. Ảnh: CSGT cung cấp

Ngày 9/8, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đã lập biên bản, bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý liên quan hai vụ vận chuyển hàng lậu, không hóa đơn chứng từ với tang vật là 2 tấn đường.

Theo thông tin từ Phòng CSGT, trưa 8/8, tại km986+700 quốc lộ 1 thuộc thôn An Thọ, (xã Tam An, Phú Ninh) tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 43C-147.88 do ông N.H.T. (SN 1990, trú tại xã Trà Tân, Bắc Trà My) điều khiển chở 20 bao tải đường (trọng lượng 1 tấn) không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Chiếc xe tải bị lập biên bản hai lần liên tiếp chỉ trong một tuần. Ảnh: CSGT cung cấp

Trước đó, vào ngày 3/8, tại km989+500 quốc lộ 1 thuộc phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ), tài xế N.H.T cũng bị Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện, lập biên bản khi điều khiển chính chiếc ô tô tải nói trên chở 1 tấn đường không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.