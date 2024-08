Bạn cần biết Cửa thép vân gỗ chất lượng hàng đầu tại Sài Gòn Door (PR) - Cửa thép vân gỗ là mẫu cửa siêu bền với mức giá rẻ được ưa chuộng nhất thị trường thời điểm hiện tại. Với những ưu điểm nổi bật, sản phẩm được nhiều khách hàng đánh giá cao và lựa chọn lắp đặt cho công trình, dự án từ nhà ở dân sinh tới chung cư, căn hộ cao cấp.

Tìm hiểu cửa thép vân gỗ là gì?

Cửa thép vân gỗ là mẫu cửa được sản xuất từ chất liệu chính là thép mạ điện dày dặn cùng với lớp phủ vân gỗ bên ngoài tạo nên ngoại hình sang trọng, bắt mắt. Cửa được đánh giá cao về ưu điểm chống cháy, chịu lực, không bị cong vênh, co ngót, khả năng chống thấm nước tuyệt đối khi sử dụng.

Sản phẩm có mẫu mã đa dạng, phân loại thành nhiều kiểu dáng khác nhau dựa trên thời gian chống cháy, số lượng cánh cửa, màu sắc hoặc thiết kế. Mỗi mẫu cửa sẽ phù hợp với mục đích sử dụng của từng khách hàng cũng như vị trí lắp đặt khác nhau. Người tiêu dùng dựa trên kinh phí/ngân sách của dự án để lựa chọn thiết bị phù hợp nhất.

Cửa thép vân gỗ Sài Gòn Door chất lượng cao.

Những ưu điểm chính của cửa thép vân gỗ Sài Gòn Door

Mẫu cửa thép vân gỗ Sài Gòn Door sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, trở thành lựa chọn hàng đầu của các công trình lớn nhỏ trên thị trường hiện nay:

Không cong vênh, mối mọt

Cửa được sản xuất từ vật liệu thép mạ điện và giấy tổ ong/magie oxit, theo quy trình nghiêm ngặt trên dây chuyền công nghệ tiên tiến. Từ đó duy trì chất lượng cao và độ bền bỉ không bị cong vênh, mối mọt như các sản phẩm cửa khác trên thị trường.

Tính an toàn cao

Cấu tạo có độ dày dặn nhờ chất thép không gỉ nên cửa thép vân gỗ đảm bảo cứng cáp, vững chắc. Nguy cơ mất an toàn do bị cạy phá, đột nhập giảm đi đáng kể, kết hợp với các loại khóa chống trộm và các điểm chốt an toàn để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng cho khách hàng.

Khả năng chống cháy

Sản phẩm sử dụng vật liệu chống cháy như thép mạ điện, giấy tổ ong/magie oxit/bông thủy tinh đã được kiểm nghiệm kỹ càng thông qua những bài kiểm tra với nhiệt độ và lửa lớn. Kết hợp với door sill ngăn khói, khí độc và hệ thống cửa trong gia đình, đảm bảo an toàn tối đa trong trường hợp cháy nổ.

Sản phẩm với khả năng chống cháy hiệu quả

Công dụng cách âm, chống ồn, chịu lực

Nhờ sử dụng những chất liệu cao cấp và cấu trúc đặc biệt giúp tiêu âm, chống ồn và cách nhiệt hiệu quả. Ngoài ra cửa cũng có công dụng chịu lực cao, chống va đập dẫn tới biến dạng. Lắp đặt linh hoạt cho các dự án như chung cư, nhà phố ở đô thị, hay những căn nhà có cửa chính hướng tây, giúp giữ cho không gian trong nhà luôn mát mẻ và dễ chịu.

Đa dạng vị trí lắp đặt

Cửa thép vân gỗ có thể lắp được cho nhiều vị trí như cửa chính, cửa đại, cửa thông phòng, cửa phòng khách, cửa phòng ngủ, cửa ban công, v.v. Những công trình thường lựa chọn lắp đặt cửa như chung cư, văn phòng, nhà hàng, khách sạn, biệt thự hoặc những căn hộ cao cấp, công trình công cộng.

Mẫu mã đa dạng, độ bền cao

Cửa có nhiều mẫu mã phong phú từ cánh phẳng đến dập huỳnh, làm pano, trổ ô kính, v.v., phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc, nội thất. Tuổi thọ cao, độ bền dao động từ 20 năm trở lên, với lớp phủ bên ngoài là sơn tĩnh điện & in chuyển nhiệt vân gỗ. Vệ sinh bề mặt cửa dễ dàng hơn, không cần dùng hóa chất tẩy rửa.

Sài Gòn Door - xưởng sản xuất và cung cấp cửa thép vân gỗ top 1 thị trường

Cửa thép vân gỗ Sài Gòn Door được sản xuất với những ưu điểm vượt trội, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện và an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng.

Sản phẩm cửa thép vân gỗ Sài Gòn Door bền chất thép do được được sản xuất từ chất liệu thép cao cấp, chống han gỉ, chịu được thời tiết khắc nghiệt. Cửa thép được gia cố bằng lớp sơn tĩnh điện chống ăn mòn giúp sản phẩm có độ bền cao và giữ được màu sắc, vân gỗ lâu dài.

Cửa có tính thẩm mỹ cao nhờ lớp phủ bề mặt vân gỗ đẹp mắt, Sài Gòn Door cải tiến và cập nhật hàng loạt mẫu vân giả gỗ tự nhiên nhất. Do đó sản phẩm có thể sử dụng cho nhiều thiết kế kiến trúc khác nhau, đem lại sự sang trọng, đẳng cấp tuyệt đối.

Sài Gòn Door cung cấp các sản phẩm có độ bền bỉ cao, cửa thép vân gỗ được xử lý và sản xuất với công nghệ hiện đại. Do đó trong quá trình sử dụng, cửa sẽ không bị phai màu, bong tróc kể cả khi lắp đặt ngoài trời hoặc trong môi trường có độ ẩm cao.

Mua cửa thép vân gỗ chất lượng cao tại Sài Gòn Door

Mua cửa thép vân gỗ vừa giúp khách hàng đảm bảo tính thẩm mỹ cho không gian lắp đặt vừa tăng cường hiệu quả chống cháy, bảo vệ công trình. Liên hệ ngay với thương hiệu Sài Gòn Door để nhận báo giá và tư vấn chi tiết nhất về các sản phẩm nhé!

