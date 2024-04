Giao thông - Xây dựng Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì kiểm tra công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại Quảng Nam (QNO) - Bộ GTVT vừa ban hành kế hoạch kiểm tra khắc phục tồn tại, hạn chế và thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ của các sở GTVT.

Thành lập 3 đoàn hậu kiểm về công tác quản lý vận tải và đào tạo, sát hạch, cấp GPLX. Ảnh: Đ.Y

Các đoàn kiểm tra nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tăng cường công tác quản nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo chính xác, khách quan, đúng nội dung, phạm vi, đối tượng và nếu có vi phạm phải xử lý, kiến nghị xử lý theo quy định.

Đoàn thứ nhất do Thanh tra Bộ chủ trì kiểm tra tại các sở GTVT Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Tây Ninh, Bình Phước, Khánh Hòa, Phú Yên, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang.

Đoàn thứ hai do Vụ vận tải chủ trì, kiểm tra tại các Sở GTVT: Hải Phòng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Bạc Liêu.

Đoàn thứ ba do Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì kiểm tra tại các Sở GTVT Quảng Nam, Hưng Yên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk, Kom Tum, Lâm Đồng, Bến Tre, Sóc Trăng, Long An, Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau khi kiểm tra Thanh tra Bộ GTVT, Vụ Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo kết quả kiểm tra trước ngày 20/12/2024.