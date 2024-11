Quốc phòng - An ninh Cụm thi đua Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” (QNO) - Ngày 19/11, Cụm thi đua Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết Cụm thi đua cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Năm 2024, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn cụm thi đua được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần lan tỏa, tạo khí thế thi đua sôi nổi và động viên cán bộ, chiến sĩ hăng hái, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị trong cụm thi đua đã bám sát các nội dung theo nghị quyết, chương trình công tác của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trên các lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; bảo đảm an toàn các cơ sở giam giữ; công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; bảo vệ các mục tiêu trọng điểm...

Các lực lượng trong cụm phân công hơn 13 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát giao thông, xử phạt vi phạm hành chính 10 nghìn trường hợp với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng; đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 6 phạm nhân, 15 phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá năm 2024 và tổ chức “Ngày hội việc làm” tại 3 địa phương để giúp người hoàn lương có việc làm ổn định, nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng…

Trên cơ sở kết quả các mặt công tác đạt được, các đơn vị trong cụm thi đua đã thống nhất đề nghị tặng “Cờ thi đua” của Bộ Công an cho 1 đơn vị; đề nghị tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cho 2 đơn vị và đề nghị tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” cho 2 đơn vị.