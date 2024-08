Khoa học - Công nghệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Quảng Nam năm 2024: Khẳng định sân chơi trí tuệ trẻ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Quảng Nam lần thứ 17 năm 2024 thu hút 304 mô hình, sản phẩm tham gia, qua đó thiết thực lan tỏa phong trào sáng tạo kỹ thuật ở lứa tuổi này trong toàn tỉnh.

Số lượng đề tài tăng mạnh ở cuộc thi năm nay. Ảnh: QUANG HÀ.

Số lượng đề tài tăng mạnh

Ngay từ đầu năm 2024, Ban tổ chức cuộc thi đã ban hành công văn liên tịch chỉ đạo Phòng GD-ĐT, Đoàn Thanh niên phối hợp tham mưu UBND 18 huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức cuộc thi cấp huyện.

Đồng thời tăng cường phổ biến, hướng dẫn, khuyến khích thanh thiếu niên nhi đồng tham gia, hưởng ứng cuộc thi; đưa nội dung tham gia cuộc thi vào tiêu chí thi đua của các tổ chức đoàn, đội, trường học; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Qua chấm chọn, Ban tổ chức đã trao 41 giải cho các đề tài, sản phẩm sáng tạo, bao gồm: 1 giải Nhất, 10 giải Nhì, 10 giải Ba và 20 giải Khuyến khích, với tổng kinh phí giải thưởng lên đến 170 triệu đồng. Trong đó, giải Nhất được trao cho Trần Cao Minh (Trường Tiểu học Nguyễn Du, xã Bình Trung, Thăng Bình) với mô hình “Kéo pháo qua núi” thuộc lĩnh vực đồ dùng học tập.

Nhờ đó, cuộc thi tạo tính lan tỏa rộng khắp, số lượng sản phẩm đăng ký dự thi ở cấp huyện tăng nhiều so với năm trước. Đặc biệt, các địa phương miền núi như Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước đã tích cực hỗ trợ thí sinh vượt qua khó khăn, mang đến cuộc thi những sản phẩm sáng tạo, có tính ứng dụng cao.

Mô hình tự động phát hiện sử dụng thuốc lá và thuốc lá điện tử trong trường học. Ảnh: QUANG HÀ.

Ông Huỳnh Đức Dũng - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho hay, sau khi sơ tuyển và chấm chọn, các địa phương đã gửi về tham gia cuộc thi cấp tỉnh 304 đề tài (tăng 32 đề tài so với năm trước) trên lĩnh vực tin học, đồ dùng học tập, sản phẩm thân thiện với môi trường, giải pháp kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí hậu, dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em. Trong đó có 173 sản phẩm đạt tiêu chuẩn đưa vào chấm Hội đồng giám khảo chuyên ngành.

Lần đầu tham dự cuộc thi, Nguyễn Hữu Ý - học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Tam Kỳ) cho biết, nhiều bạn có ý tưởng và cách thực hiện các mô hình rất sáng tạo và thú vị. “Qua cuộc thi, mình đã học hỏi được nhiều điều bổ ích, có thêm kinh nghiệm để sau này đầu tư nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc hơn” - Hữu Ý nói.

Sản phẩm mang tính ứng dụng cao

Ông Huỳnh Đức Dũng cho biết, cuộc thi năm nay đề cao tính sáng tạo, do đó các tác giả tận dụng vật liệu tái chế để làm nên những sản phẩm thân thiện với môi trường, có thể áp dụng rộng rãi vào đời sống như “Hệ thống quạt làm mát trên chiếc nón lá từ điện năng lượng”, “Hoa và đồ dùng làm từ vỏ bắp - ngô”; “Bộ sản phẩm làm từ sợi bẹ cây chuối”…

Đặc biệt, nhiều mô hình sáng tạo, nắm bắt được các vấn đề đang được xã hội quan tâm như “Thiết bị báo động khẩn cấp khi có trẻ em bị bỏ quên trên ô tô”; “Mô hình xe phun thuốc, tưới cây (F2); “Máy cho vật nuôi ăn tự động”…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trao giải Nhất cho Trần Cao Minh (học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Du, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình) với mô hình “Kéo pháo qua núi” thuộc lĩnh vực đồ dùng học tập. Ảnh: Q.HÀ

Phó Giám đốc Sở TT-TT Phạm Thị Ngọc Quyên nhìn nhận, ở lĩnh vực tin học, các tác giả có sự đầu tư chuyên sâu về kỹ thuật, hầu hết đề tài có tính ứng dụng cao, điển hình là sản phẩm “Ứng dụng sổ trực sao đỏ điện tử”; “Giải pháp Travel Yoda: Ứng dụng Gen AI trong tự động hóa và cá nhân hóa kế hoạch du lịch”; “Phần mềm chuyển đổi số nhằm hỗ trợ quản lý thi đua cho Liên đội THCS”; “Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến”…

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Hoàng Nam, cuộc thi nhằm khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học vào nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống, mở ra hướng giáo dục mới.

“Trong số các đề tài dự thi, dù có những mô hình chưa đạt giải nhưng đến với cuộc thi này các sản phẩm đều xuất sắc bởi các em đã có những trải nghiệm thú vị, bổ ích trong quá trình thực hiện đề tài của mình” - ông Nam nói.

Trải qua 17 lần tổ chức, cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng Quảng Nam đã trở thành phong trào thường xuyên và ngày càng lan tỏa. Cuộc thi sẽ là bước đệm để các em làm quen với nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật - công nghệ, xây dựng và nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà sáng chế tương lai.