Y tế Cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có nguy cơ tử vong cao (QNO) - Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam vừa cứu sống và điều trị thành công bệnh nhân nữ 49 tuổi nhồi máu cơ tim cấp, hẹp nặng thân chung động mạch vành trái. Đây là trường hợp cứu sống ngoạn mục vì khi bị nhồi máu cơ tim và hẹp nặng thân chung động mạch vành thì bệnh nhân có tỷ lệ tử vong rất cao.

Ê kíp can thiệp cứu sống ngoạn mục bệnh nhân H. nhồi máu cơ tim cấp có nguy cơ tử vong cao. Ảnh: Q.C

Theo đó, ngày 24/10, người bệnh Nguyễn Thị H. (49 tuổi, trú huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) nhập viện với chẩn đoán viêm dạ dày thực quản trào ngược được điều trị tại Khoa Nội tiêu hóa của Bệnh viện.

Đến ngày 31/10, bệnh nhân đau ngực trái dữ dội, khó thở vừa, xét nghiệm men tim tăng, được hội chẩn Khoa Nội tim mạch và chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh. Người bệnh được chụp mạch vành cấp cứu kết quả cho thấy hẹp nặng thân chung động mạch vành trái. Với kết quả này, bệnh nhân thường có tiên lượng xấu, kể cả quá trình nằm viện, cũng như trong can thiệp mạch vành thì tỷ lệ tử vong rất cao.

Hình ảnh DSA bệnh nhân tắc thân chung động mạch vành trái và sau can thiệp đã tái thông mạch vành trái. Ảnh: Q.C

Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức hội chẩn viện giữa các khoa Nội tim mạch, Đơn vị Hồi sức tim ngoại khoa, Khoa Ngoại tim mạch - lồng ngực và Khoa Gây mê hồi sức để đề ra chiến lược điều trị an toàn và hiệu quả nhất cho bệnh nhân. Theo đó, bệnh nhân được lên kế hoạch can thiệp động mạch vành qua da dưới DSA với nong bóng và đặt stent, với sự hỗ trợ của các phương tiện hình ảnh trong can thiệp.

Đồng thời, bệnh viện cũng đã chuẩn bị phương án thiết lập sẵn hệ thống ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo), bóng đối xung động mạch chủ tại phòng DSA, ekip phẫu thuật tim sẵn sàng mổ tim hở cấp cứu cho người bệnh bất kỳ lúc nào và chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư, thuốc cần thiết để điều trị cho bệnh nhân. Đây là mô hình phối hợp đa chuyên khoa trong bệnh viện ở những ca bệnh khó, phức tạp về tim mạch.

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân sau can thiệp. Ảnh: Q.C

Khi được chuẩn bị kỹ lưỡng, ê kíp can thiệp thực hiện thủ thuật nong bóng và đặt 1 stent thân chung động mạch vành trái, thủ thuật can thiệp được thực hiện trong vòng 30 phút. Hình chụp động mạch vành kiểm tra sau can thiệp cho thấy stent thân chung động mạch vành trái đúng vị trí, stent giãn nở tốt, dòng chảy qua thân đạt mức TIMI 3 (tốt nhất). Trong và sau thủ thuật không ghi nhận tai biến.

Bà H. (thứ 2 từ trái sang) được xuất viện vào hôm nay (8/11).

Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, mạch, huyết áp ổn định, hết đau ngực hoàn toàn. Bệnh nhân được xuất viện vào hôm nay ngày 8/11.

TS-BS. Phan Tấn Quang - Trưởng Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết: “Bệnh động mạch vành là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Những người tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid máu… có nguy cơ cao, dễ xảy ra các biến cố tim mạch nguy hiểm như nhồi máu cơ tim cấp, tai biến mạch máu não… Bệnh thân chung động mạch vành trái thường có tỷ lệ tử vong và biến cố tim mạch rất cao nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời”.