Du lịch ‏Đà Nẵng: Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống 4 tháng đạt 8.403 tỷ đồng‏ ‏(QNO) - Hoạt động du lịch Đà Nẵng khởi sắc trong 4 tháng đầu năm 2024, với tổng doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 8.403 tỷ đồng, tăng 23,2% so cùng kỳ năm 2023.‏

Khách du lịch Hàn Quốc tham quan, mua sắm tại chợ Hàn (Đà Nẵng). Ảnh: N.T.B

‏Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, 4 tháng đầu năm 2024, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống trên địa bàn ước đạt 8.403 tỷ đồng, tăng 23,2% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh thu lưu trú ước đạt 3.148 tỷ đồng, tăng hơn 48%; doanh thu ăn uống ước đạt 5.255 tỷ đồng, tăng gần 12%.‏

‏Tổng lượng khách lưu trú 4 tháng ước đạt hơn 2,7 triệu lượt, tăng gần 25% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế 957 nghìn lượt, tăng gần 21%; khách nội địa hơn 1,8 triệu lượt, tăng 27,3%.‏

Khách tàu biển quốc tế "xông đất" cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: N.T.B

Cũng trong 4 tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành trên địa bàn Đà Nẵng đạt 2.226 tỷ đồng, tăng 98,5% so cùng kỳ năm 2023. Số lượt khách du lịch theo tour do cơ sở lữ hành phục vụ đạt 367 nghìn lượt, tăng 14,2%. Trong đó, khách quốc tế tăng 85,3% và khách nội địa giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước.‏