Du lịch ‏Đà Nẵng đón 6,6 triệu lượt khách lưu trú trong 7 tháng đầu năm‏ ‏(QNO) - Các cơ sở lưu trú tại TP.Đà Nẵng đón 6,6 triệu lượt khách trong 7 tháng đầu năm 2024, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023.‏

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 thu hút 1,5 triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế. Ảnh: XUÂN LAN

‏Theo Cục Thống kê TP.Đà Nẵng, tháng 7/2024 các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng đón 1,3 triệu lượt khách, tăng gần 15% so với tháng trước và 49% so với tháng cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 427 nghìn lượt, tăng hơn 23%; khách trong nước đạt hơn 902 nghìn lượt, tăng xấp xỉ 65% so cùng kỳ năm 2023.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách cơ sở lưu trú Đà Nẵng phục vụ đạt 6,6 triệu lượt, tăng 33% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt 2,5 triệu lượt, tăng 34,7%; khách trong nước đạt 4,2 triệu lượt, tăng gần 32%.‏

‏Đáng kể, lượt khách du lịch ngủ qua đêm 7 tháng đầu năm đạt 4,9 triệu lượt (tăng 27,4%), trong đó khách quốc tế ngủ qua đêm đạt 2,3 triệu lượt (tăng 27,4%); lượt khách nghỉ trong ngày đạt 1,7 triệu lượt (tăng 52,7%), trong đó khách quốc tế nghỉ trong ngày đạt 145,7 nghìn lượt (tăng hơn 54%).‏

Lượng khách đến Đà Nẵng bằng máy bay tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm 2024. Ảnh: XUÂN LAN

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 7/2024 đạt 2.772 tỷ đồng, tăng 29,8% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2024, tổng doanh thu đạt 15.700 tỷ đồng, tăng 23,5% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu lưu trú đạt 5.759 tỷ đồng, tăng 34,2%; doanh thu ăn uống đạt 9.942 tỷ đồng, tăng 18%.‏

‏Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành tháng 7 đạt hơn 853,2 tỷ đồng, tăng 39,2% so cùng kỳ. Tính chung 7 tháng năm 2024, doanh thu đạt gần 4.344 tỷ đồng, chiếm 5,5% tổng mức và tăng gần 58% so cùng kỳ năm trước.‏

‏Lượng khách du lịch theo tour 7 tháng qua đạt 824,3 nghìn lượt, tăng gần 9% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế tăng 45,6%; khách trong nước giảm 4,8% và khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài tăng 19,1% so cùng kỳ năm trước.‏