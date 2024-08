Quốc phòng - An ninh Đại biểu Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam viếng hương Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (QNO) - Sáng nay 6/8, đoàn đại biểu tham dự Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Các đại biểu dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ.

Tham dự lễ dâng hoa, dâng hương có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện các đại biểu dự Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết viếng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong không khí thiêng liêng, với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ sự cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, đồng bào, chiến sĩ; tri ân công lao to lớn của các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, tự do, hạnh phúc hôm nay.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh viếng hương Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Các đại biểu nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân lựa chọn, nguyện chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng đạt nhiều thành tích cao hơn nữa.

Qua đó, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, xứng đáng với hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, trường tồn.