Khoa học - Công nghệ ‏Đại học Đà Nẵng giành 14/18 giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học TP.Đà Nẵng‏ ‏(QNO) - Tại chương trình tổng kết và trao giải Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học TP.Đà Nẵng năm 2024 vào ngày 8/12, sinh viên Đại học Đà Nẵng giành 14/18 giải thưởng (chiếm gần 80%).‏

Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (bên phải) được trao giải Nhất. Ảnh: NGUYỄN ĐẮC



‏Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học TP.Đà Nẵng là cuộc thi học thuật đổi mới sáng tạo được Thành đoàn và Sở KH-CN Đà Nẵng tổ chức thường niên. Năm nay cuộc thi thu hút hơn 800 đề tài của sinh viên các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn TP.Đà Nẵng.‏

‏Qua vòng cơ sở có 150 đề tài dự vòng thi cấp thành phố, tuyển chọn 36 đề tài vào chung kết, bao gồm: 16 đề tài nghiên cứu lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ khoa học, y dược, sinh hóa học và 20 đề tài lĩnh vực khoa học xã hội & nhân văn.‏

‏Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng xuất sắc đoạt giải Nhất với đề tài: “Exploring the impact of Gratifications on the behavioral Intention of Voice Assistants’ Users: A cross -cultural study” (Khám phá tác động của sự hài lòng đến ý định hành vi của người dùng trợ lý giọng nói: Một nghiên cứu văn hóa) thuộc lĩnh vực khoa học xã hội & nhân văn. Ban tổ chức trao chứng nhận và tiền thưởng 12 triệu đồng.‏

Các nhóm sinh đoạt giải chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức cuộc thi. Ảnh: NGUYỄN ĐẮC



‏Bên cạnh đó, 2 giải Nhì thuộc về các nhóm sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ và Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.‏ Ngoài ra, sinh viên Đại học Đà Nẵng còn giành 3 giải Ba và 8 giải Khuyến khích.‏

‏Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học góp phần thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học và tìm kiếm các giải pháp hữu ích, kết nối ý tưởng sáng tạo với các tổ chức ươm mầm khởi nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng và miền Trung - Tây Nguyên.‏