Công nghiệp Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Nam: "Đoàn kết - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển" (QNO) - Ngày 17/6, tại TP. Tam Kỳ, Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: THÀNH CÔNG

Với phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội đã tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề ra phương hướng và mục tiêu cho giai đoạn mới, hướng tới xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, công ty phát triển bền vững.

Báo cáo chính trị tại đại hội nhấn mạnh, trong bối cảnh nhiều khó khăn do dịch COVID-19, thiên tai và kinh tế địa phương bị ảnh hưởng, Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, linh hoạt sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị.

Sản lượng điện thương phẩm giai đoạn 2020-2024 đạt 11,987 tỷ kWh. Ảnh minh họa: VIẾT HẢO

Sản lượng điện thương phẩm giai đoạn 2020 - 2024 đạt 11,987 tỷ kWh, tăng trưởng bình quân 8,58%/năm. Tổn thất điện năng giảm từ 4,69% (2019) xuống 3,19% (2024), vượt chỉ tiêu đề ra. Thời gian mất điện trung bình giảm còn 207,821 phút (2024), đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

Công ty đã đầu tư nâng cấp lưới điện, đưa vào vận hành 2 trạm biến áp 110kV (Đại Đồng, Phước Sơn), xây dựng mới và cải tạo nhiều tuyến đường dây, góp phần đưa điện đến 100% xã và 99,35% hộ dân toàn tỉnh. Công tác chuyển đổi số, ứng dụng khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh, với hệ thống SCADA, tự động hóa lưới điện và công nghệ sửa chữa nóng, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống thiên tai và an ninh quốc phòng được thực hiện hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng tỉnh Quảng Nam.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: THÀNH CÔNG

Đại hội cũng xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng giai đoạn 2025 - 2030. Các chỉ tiêu cụ thể bao gồm: Sản lượng điện thương phẩm đạt 3,8 tỷ kWh vào năm 2029, tăng bình quân 6%/năm; tổn thất điện năng giảm 0,05%/năm; đảm bảo 100% thu nộp tiền điện và không để xảy ra tai nạn lao động do chủ quan.

Đảng bộ đề ra các giải pháp trọng tâm như đẩy mạnh đầu tư lưới điện, nâng cấp các trạm biến áp 110kV tại Tiên Phước, Đông Giang, Chu Lai; tăng cường chuyển đổi số trong dịch vụ khách hàng, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Tiếp tục phát huy quy chế dân chủ cơ sở, phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Công tác xây dựng Đảng tập trung vào giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên mới, phấn đấu kết nạp ít nhất 60 đảng viên trong nhiệm kỳ.

Đại hội đặt ra phương hướng, chỉ tiêu tổn thất điện năng giảm 0,05%/năm và không xảy ra tai nạn lao động do lỗi chủ quan. Trong ảnh: Nhân viên Điện lực Quảng Nam bảo trì lưới điện. Ảnh: THÀNH CÔNG

Đại hội đã nghe nội dung thảo luận, góp ý cho các văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, thông qua Nghị quyết, chương trình hành động Đại hội.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động tiếp tục đoàn kết, giữ vững kỷ cương, nỗ lực phấn đấu, phát huy dân chủ, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.