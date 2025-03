Các nhiệm kỳ Đại hội Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ XIV - Thời gian: từ ngày 21 – 29/10/1986

- Địa điểm: hội trường Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng.

- Thành phần tham dự : có 546 đại biểu chính thức đại diện cho 39.285 đảng viên thuộc hơn 1.000 tổ chức cơ sở đảng.

Đồng chí Võ Chí Công - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ) dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

* Nội dung:

- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII, Báo cáo Chính trị tại đại hội nhấn mạnh: “Giai đoạn 1981-1985, Đảng bộ, quân và dân Quảng Nam - Đà Nẵng thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trong bối cảnh tình hình đất nước vừa phải đấu tranh chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch, vừa phải tổ chức xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nền kinh tế của nước ta nói chung, của tỉnh nói riêng còn nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế quản lý kinh tế theo kiểu tập trung, bao cấp; các nguồn lực chưa được phát huy để phát triển; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; việc lãnh đạo, điều hành có “một số sai lầm, khuyết điểm”.

- Đại hội xác định phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu và những biện pháp lớn về kinh tế - xã hội giai đoạn 1986 - 1990, là: “Động viên Đảng bộ, quân, dân toàn tỉnh phát huy truyền thống trung dũng kiên cường, quyền làm chủ tập thể, đẩy mạnh phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa, kiên quyết đổi mới cách nghĩ, cách làm, giải phóng năng lực sản xuất hiện có, khai thác và phát huy mọi tiềm năng để phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, mở rộng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất, đổi mới cơ chế quản lý, dồn sức phát triển nông nghiệp toàn diện, thật sự coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, đồng thời đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu; từng bước lập lại trật tự trên mặt trận phân phối lưu thông, đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, nâng cao chất lượng quan hệ sản xuất mới; tiếp tục xây dựng có trọng điểm cơ sở vật chất kỹ thuật, nhằm ổn định và cải thiện một bước đời sống nhân dân, tạo điều kiện cho bước phát triển kinh tế - xã hội của những năm tiếp theo”.

- Đại hội đã đề ra 5 mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm 1986 - 1990:

(1) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi lực lượng cho ổn định và phát triển sản xuất nhằm đáp ứng tốt hơn những nhu cầu cấp bách và thiết yếu của xã hội, dần dần ổn định và tiến lên cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân.

(2) Tạo ra một chuyển biến đáng kể về mặt xã hội. Trước hết, tập trung giải quyết việc làm cho những người đến tuổi lao động ở thành thị; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào miền núi, thực hiện tốt các chính sách xã hội và từng bước thực hiện công bằng xã hội, đấu tranh khắc phục có hiệu quả những hiện tượng tiêu cực.

(3) Tạo ra tích lũy từ nội bộ nền kinh tế, triệt để tiết kiệm, tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội có trọng điểm, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.

(4) Tiếp tục đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa bằng những hình thức và phương pháp thích hợp, trước hết củng cố và tăng cường kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể, làm cho kinh tế xã hội chủ nghĩa thật sự chiếm vai trò chủ đạo, hình thành đồng bộ cơ chế quản lý mới, lấy kế hoạch làm trung tâm, thực hiện hạch toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa.

(5) Bảo đảm các nhu cầu của quốc phòng và an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội”.

- Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 45 Ủy viên chính thức và 07 Ủy viên Dự khuyết; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội VI của Đảng gồm 25 đại biểu chính thức và 02 đại biểu Dự khuyết. Tại hội nghị thứ nhất, ngày 4- 5/11/1986, Tỉnh ủy bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí: Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Thành, Trần Đình Đạm, Phạm Thanh Ba, Hồ Văn Điều, Võ Hiên, Võ Đắc Hợi, Đặng Văn Pháo, Võ Xuân Sanh, Lê Thế Tiệm, Hồ Thị Kim Thanh, Nguyễn Hồng Thắng, Nguyễn Văn Trí. Đồng chí Nguyễn Văn Chi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Nguyễn Thành, Trần Đình Đạm được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.