Quốc phòng Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Bắc Trà My (QNO) - Sáng nay 30/5, huyện Bắc Trà My tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Bắc Trà My giai đoạn 2019 - 2024. Ảnh: TÚ VÂN

Trong 5 năm qua, huyện Bắc Trà My thường xuyên quán triệt, triển khai nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và cấp trên về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Hằng năm, huyện có 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng và hơn 85% xã, thị trấn vững mạnh toàn diện. Duy trì nghiêm công tác quản lý đất quốc phòng, công trình chiến đấu, chỉnh lý địa hình quân sự đúng quy định; xây dựng khu căn cứ chiến đấu (mô phỏng) và thao trường huấn luyện hơn 5,8 tỷ đồng, phục vụ tốt cho luyện tập, diễn tập.

Bắc Trà My diễn tập phòng chống thiên tai năm 2023. Ảnh: TÚ VÂN

Địa phương tổ chức lực lượng tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh kịp thời. Kiểm tra, kiểm soát địa bàn chặt chẽ, bảo vệ an toàn các mục tiêu, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Xây dựng lực lượng dự bị động viên theo phương châm “Vững mạnh hùng hậu”, lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “Vững mạnh rộng khắp”, hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng.

Ngoài ra, thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; tạo nguồn gần 4 tỷ đồng để sửa chữa doanh trại, xây dựng, nâng cấp 8 nhà làm việc ban chỉ huy quân sự xã, mua sắm doanh cụ, quân trang dự bị động viên và công cụ A2.

Lãnh đạo huyện Bắc Trà My khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng. Ảnh: TÚ VÂN

Dịp này, UBND huyện Bắc Trà My trao giấy khen 7 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019 - 2024.