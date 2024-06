Bạn cần biết Đại Thành - Thương hiệu máy nước nóng năng lượng mặt trời hàng đầu tại Việt Nam (PR) - Đại Thành được biết đến là thương hiệu cung cấp máy nước nóng năng lượng mặt trời hàng đầu tại Việt Nam. Được sản xuất tại nhà máy hiện đại, các sản phẩm của Đại Thành luôn đảm bảo chất lượng và hiệu suất vượt trội.

Giới thiệu máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành là sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Đại Thành cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm để đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng, bao gồm: Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành ống chân không, Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành GOLD, Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành tấm phẳng. Với công nghệ tiên tiến và chất lượng uy tín, các sản phẩm của Đại Thành không chỉ mang lại hiệu suất sử dụng năng lượng tối ưu mà còn giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường.

Cấu tạo máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành

Bình bảo ôn

●Được làm từ chất liệu acrylic và inox 304 cao cấp, có khả năng chịu nhiệt và chịu áp suất tốt.

●Lớp bảo ôn bên ngoài bình chứa được làm từ vật liệu cách nhiệt tối ưu, giúp giữ nhiệt độ nước nóng ổn định và hiệu quả.

●Bề mặt bên trong bình chứa được phủ lớp men sứ chống ăn mòn, đảm bảo vệ sinh và an toàn cho sức khỏe người dùng.

Hệ thống ống thủy tinh

●Sử dụng ống thủy tinh chịu nhiệt độ cao làm ống dẫn nhiệt từ bộ phận tản nhiệt.

●Ống thủy tinh có độ bền, khả năng chịu nhiệt và chịu áp suất tốt, đảm bảo an toàn và hiệu quả truyền nhiệt.

●Ống thủy tinh được bọc bằng vật liệu cách nhiệt, tăng cường khả năng giữ nhiệt của toàn hệ thống.

Hệ thống chân đỡ

●Chân đỡ được làm bằng inox 304 bền chắc, chịu lực tải trọng lớn.

●Thiết kế chân đỡ được nâng cao, tạo khoảng cách thích hợp để dễ dàng di chuyển và lắp đặt.

●Chân đỡ có thể điều chỉnh độ cao phù hợp với không gian lắp đặt.

Vì sao nên lựa chọn máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành

Hệ thống thu năng lượng mặt trời

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành sử dụng bộ thu năng lượng mặt trời được thiết kế tối ưu để tận dụng tối đa năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Các bộ thu được làm từ chất liệu kính chịu lực cao cấp, có độ hấp thụ nhiệt và khả năng truyền nhiệt tuyệt vời. Hệ thống ống dẫn nhiệt bằng đồng nguyên chất giúp truyền nhiệt hiệu quả từ bộ thu vào bồn chứa nước nóng.

Công nghệ lưu trữ nhiệt

Máy nước nóng Đại Thành trang bị bồn chứa nước nóng được làm từ chất liệu thép không gỉ, có lớp cách nhiệt hiệu quả để giữ nhiệt trong thời gian dài. Công nghệ này giúp tối đa hóa lượng năng lượng mặt trời được lưu trữ và sử dụng khi cần thiết.

Hệ thống điều khiển tự động

Các sản phẩm máy nước nóng Đại Thành được trang bị hệ thống điều khiển tự động tiên tiến. Hệ thống này giám sát và điều chỉnh tự động các thông số như nhiệt độ, áp suất và lưu lượng nước, đảm bảo vận hành tối ưu và an toàn cho người sử dụng.

Độ bền vượt trội

Với vỏ bọc bằng inox 304 chất lượng cao, máy nước nóng Đại Thành có khả năng chống ăn mòn rất tốt. Không chỉ vậy, các linh kiện bên trong như ống dẫn nhiệt, thanh đốt cũng được làm từ vật liệu chịu nhiệt độ cao. Nhờ đó, sản phẩm có tuổi thọ cao, có thể sử dụng trong nhiều năm mà không lo bị hư hỏng. Nhờ vào chất lượng vượt trội của các linh kiện và quy trình sản xuất khắt khe, máy nước nóng Đại Thành có tuổi thọ lên đến 10-15 năm. Điều này đảm bảo khách hàng được sử dụng sản phẩm ổn định, tin cậy trong thời gian dài.

An toàn tuyệt đối cho người dùng

Để đảm bảo an toàn tối đa cho người dùng, máy nước nóng Đại Thành được trang bị nhiều tính năng an toàn như: van an toàn ngừng hoạt động khi nhiệt độ hoặc áp suất vượt ngưỡng, chế độ ngắt điện khi xảy ra sự cố, và lớp cách nhiệt hiệu quả. Nhờ đó, khách hàng có thể an tâm sử dụng mà không lo ngại về các rủi ro.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 416-418-420 Lý Thường Kiệt, P.7,Tân Bình, TP. HCM

Website: https://daithanh-group.com/

Hotline: 08.4649.7777