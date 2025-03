Đảm bảo an toàn các sự kiện kỷ niệm 50 năm giải phóng Quảng Nam

(QNO) - Công an tỉnh Quảng Nam đã sẵn sàng các phương án đảm bảo an ninh trật tự cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2025) và 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (28/3/1930 - 28/3/2025).

Đây là sự kiện chính trị trọng đại, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và an toàn tuyệt đối cho mọi hoạt động. Sự kiện chính là Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam và 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh tổ chức lúc 20 giờ ngày 24/3/2025 tại Quảng trường 24/3 (TP.Tam Kỳ), với chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa tầm cao.

Dự kiến chương trình có khoảng 1.800 đại biểu tham dự, bao gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương cùng đại diện địa phương. Để bảo vệ sự kiện, Công an Quảng Nam đã khảo sát kỹ lưỡng, xây dựng kế hoạch chi tiết về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: “Công an tỉnh đã chủ động xây dựng các phương án cụ thể, phân công lực lượng hợp lý để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và nhân dân tham dự. Mọi tình huống đều được dự liệu để xử lý kịp thời, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào”.

Theo Đại tá Nguyễn Thành Long, từ đầu tháng 3/2025, Công an tỉnh đã triển khai mô hình tổ chức mới theo hướng “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”, không còn công an cấp huyện. Điều này giúp Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo công an các xã, phường, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai nhiệm vụ.

Các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của tỉnh để bảo vệ lãnh đạo, đại biểu và các hoạt động kỷ niệm. Tổ công tác 192 được huy động tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi gây rối, vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự trước, trong và sau sự kiện.

Lực lượng an ninh đã hoàn thiện phương án bảo vệ an ninh, đảm bảo cho sự kiện diễn ra an toàn, trang trọng. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Công an các xã, phường trên địa bàn TP.Tam Kỳ trực chiến 100% quân số, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Gần 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia các phương án bảo vệ, với sự chuẩn bị kỹ càng về phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ.

Đại tá Nguyễn Thành Long chia sẻ thêm: “Ngoài bảo vệ lễ kỷ niệm, chúng tôi còn tập trung quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình, không để phát sinh điểm nóng. Công an các đơn vị đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở. Đây là yếu tố then chốt để giữ vững an ninh trật tự trong dịp đặc biệt này. Lực lượng công an sẽ phối hợp các đơn vị liên quan như quân đội, y tế để đảm bảo mọi khâu diễn ra suôn sẻ, an toàn”.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra địa điểm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ lễ kỷ niệm. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Theo thông tin từ Công an tỉnh, công tác chuẩn bị đã được triển khai từ nhiều tháng trước. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phân luồng, hướng dẫn phương tiện quanh khu vực Quảng trường 24/3, đảm bảo không ùn tắc. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẵn sàng ứng trực, kiểm tra hệ thống an toàn tại địa điểm tổ chức.

Ngoài lễ kỷ niệm, nhiều hoạt động khác cũng diễn ra trong khuôn khổ sự kiện. Công an Quảng Nam đã bố trí lực lượng bảo vệ từng chương trình, đảm bảo không gián đoạn. Mục tiêu đặt ra là tạo điều kiện tốt nhất để các hoạt động kỷ niệm thành công, góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Nam - địa phương giàu truyền thống cách mạng và đang từng bước phát triển mạnh mẽ.