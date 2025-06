Kinh tế Đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách thông suốt, hiệu quả sau sắp xếp đơn vị hành chính (QNO) - Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh Quảng Nam vừa ban hành công văn về đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách thông suốt, hiệu quả sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam tổ chức điểm giao dịch xã ở xã Tam Phú (Tam Kỳ) để giải ngân vốn vay đến người dân, thu hồi nợ đến hạn, giao ban với các tổ tiết kiệm và vay vốn. Ảnh: QUANG VIỆT

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam giao nhiệm vụ Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bàn giao, nhận bàn giao hoạt động tín dụng chính sách do sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn. Đối với hoạt động giao dịch xã, ngân hàng chính sách phối hợp với UBND, tổ chức chính trị - xã hội xã, phường tiếp tục duy trì mạng lưới điểm giao dịch; lịch giao dịch như trước khi sắp xếp đơn vị hành chính theo đúng hướng dẫn của Ngân hàng CSXH Việt Nam.

Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam chỉ đạo phòng giao dịch ngân hàng CSXH cấp huyện xây dựng phương án bố trí điểm giao dịch xã, phối hợp với UBND cấp xã kiểm tra chuẩn bị điều kiện vật chất tại điểm giao dịch xã; phối hợp UBND xã và công an xã xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự tại các phiên giao dịch. Chủ động rà soát, điều chỉnh phân công cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn phù hợp với đơn vị hành chính mới; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và năng lực địa bàn cho cán bộ được phân công...

Các tổ chức chính trị - xã hội các cấp được Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam yêu cầu tập trung vào công tác chỉ đạo, giám sát việc bàn giao, nhận bàn giao do sắp xếp đơn vị hành chính, đảm bảo hoạt động ủy thác được thực hiện thông suốt, không gián đoạn. Chỉ đạo việc tổ chức đối chiếu dư nợ sau bàn giao được thực hiện kết hợp cùng với đợt đối chiếu, phân loại nợ năm 2025 khi có hướng dẫn từ Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam. Tập trung chỉ đạo thực hiện đầy đủ, hiệu quả các công việc được ủy thác; thực hiện kiểm tra việc sử dụng vốn vay của 100% các món vay mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày ngân hàng CSXH giải ngân cho khách hàng; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, đặc biệt là xử lý nợ quá hạn, lãi tồn đọng, nợ của khách hàng đi khỏi nơi cư trú...

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam đề nghị Công an tỉnh phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, đặc biệt tại các xã sau sáp nhập; chỉ đạo công an xã hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm giao dịch...