Đời sống Đảm bảo lưu lượng nước sinh hoạt tối thiểu cấp cho đời sống của người dân trong cao điểm mùa khô (QNO) - Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố triển khai chủ động triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn nước, ưu tiên nguồn phục vụ mục đích sinh hoạt của người dân trong mùa nắng nóng

Bộ Xây dựng yêu cầu ưu tiên nguồn nước phục vụ mục đích sinh hoạt của người dân trong mùa nắng nóng. Ảnh: Người dân lấy nước từ đầu nguồn một con suối ở xã Phước Đức (Phước Sơn).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để đảm bảo việc cấp nước an toàn, liên tục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và chất lượng sống của người dân, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chủ động theo dõi diễn biến, dự báo về thời tiết, khí tượng, thủy văn, xâm nhập mặn liên quan trực tiếp đến nguồn nước, chất lượng nước; việc vận hành đập, hồ thủy lợi, thủy điện, các hệ thống thủy lợi nhằm đảm bảo nguồn nước và ưu tiên nguồn phục vụ mục đích sinh hoạt của người dân.

Các địa phương bố trí nguồn lực, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp cấp nước cần thiết, phù hợp với tình hình thể tại địa phương nhằm đảm bảo chất lượng, lưu lượng nước sinh hoạt tối thiểu cấp cho đời sống của người dân trong thời kỳ cao điểm mùa khô, xâm nhập mặn, nắng nóng.

Đồng thời, tập trung triển khai các dự án cấp nước vùng, các dự án cấp nước có nguồn nước bền vững theo quy hoạch được cấp có thêm quyền phê duyệt và kịp thời báo cáo, đề xuất hướng giải quyết trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Các tỉnh, thành phố tăng cường kết nối hệ thống cấp nước sinh hoạt với nguồn nước bền vũng từ hồ chứa nước ngọt, công trình thủy lợi; nghiên cứu giải pháp dự phòng nguồn nước, tăng cường kết nối giữa các nhà máy nước, mạng lưới cấp nước; bổ trí quỹ đất cho công trình trữ nước trên hệ thống cấp nước tại khu vực thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn nhằm đảm bảo nguồn nước cho mục dịch sinh hoạt.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh lập, thực hiện kế hoạch bao dảm cấp nước an toàn, quản lý rủi ro; xây dựng quy trình và tổ chức diễn tập nhằm sẵn sàng ứng phó khi xảy ra các sự cố hạn hán, xâm nhập mặn và mất an ninh, an toàn cấp nước.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước; sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm mùa khô, hạn hán, xâm nhập mặn.

Trong quá trình triển khai việc đảm bảo cấp nước an toàn cho người dân, đặc biệt trong mùa khổ, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đề xuất các giải pháp, kiến nghị để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến những chỉ đạo trên, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có công văn yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTTN, các ngành, đơn vị, địa phương liên quan chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân theo đề nghị của Bộ Xây dựng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền.