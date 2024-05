Thanh thiếu niên Dâng hương, sinh hoạt kỷ niệm sinh nhật Bác và kết nạp đoàn viên tại khu tưởng niệm Bác Hồ ở Bắc Trà My Sáng 19/5, tại khu tưởng niệm nhà thờ, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên tư gia của cựu chiến binh Võ Như Thông, thuộc khu phố Đồng Trường (thị trấn Trà My, Bắc Trà My) diễn ra hoạt động dâng hương, sinh hoạt kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), 55 năm thực hiện Di chúc của Bác (1969 - 2024).

Dâng hương tưởng niệm trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên tư gia ông Võ Như Thông. Ảnh: N.B

Tại đây, lãnh đạo địa phương, đoàn viên thanh niên thị trấn Trà My và học sinh, đội viên ưu tú thị trấn Trà My dâng hương tượng đài Bác Hồ, mặc niệm thành kính tưởng nhớ và ôn lại công ơn to lớn, tư tưởng lỗi lạc của Người đối với đất nước và dân tộc Việt Nam.

Kết nạp và gắn huy hiệu đoàn cho 24 học sinh giỏi, đội viên ưu tú Trường THCS Nguyễn Du dưới tượng đài Bác Hồ. Ảnh: N.B

Dịp này, 24 học sinh giỏi là đội viên ưu tú, đạt nhiều thành tích cao trong các hội thi, năng nổ nhiệt tình trong các hoạt động đoàn, đội tại Trường THCS Nguyễn Du (thị trấn Trà My) vinh dự được kết nạp đoàn viên, trao thẻ và gắn huy hiệu đoàn ngay dưới tượng đài Bác Hồ.

Cựu chiến binh Võ Như Thông cũng nói chuyện giao lưu, tặng sách tư liệu về thân thế cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ cho Ban Chấp hành Chi đoàn Trường THCS Nguyễn Du để có thêm tư liệu giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh nhà trường.