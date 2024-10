Quốc phòng Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Nam ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quý IV/2024 (QNO) - Sáng 14/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV/2024. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV/2024. Ảnh: TUẤN ANH

Quý III/2024, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện nhiều nhiệm vụ với cường độ cao; tập thể Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động tham mưu và tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là đã lãnh đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh, giai đoạn 2019 - 2024; hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát địa bàn, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành diễn tập phòng thủ dân sự huyện Đại Lộc; tham gia hội thi, hội thao do các cấp tổ chức đạt thứ hạng cao.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng cao. Chú trọng tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội được thực hiện chu đáo, thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Các mặt công tác hậu cần - kỹ thuật, tài chính bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của LLVT tỉnh...

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TUẤN ANH

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, quý IV/2024, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra; trong đó tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 đạt chất lượng.

Tham mưu tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024). Thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2025.

Tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị và LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực tiêu biểu”. Xây dựng hệ thống văn kiện và chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Tích cực tham gia giúp dân xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng tình đoàn kết gắn bó quân dân ngày càng bền chặt…

Trao quyết định chỉ định đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: TUẤN ANH

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.