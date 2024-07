Bạn cần biết Đặt cọc VF 5 Plus hôm nay, chớp cơ hội cuối để trả góp chỉ 5 triệu đồng mỗi tháng (PR) - Tiết kiệm từ chi phí sở hữu ban đầu đến chi phí sử dụng, nhiều người dùng đangnhanh chóng đặt cọc VF 5 Plus trong ngày 10/7 – ngày cuối được hưởng nhiều ưu đãi và thoải mái chọn màu sơn.

Tranh thủ ngày cuối đặt cọc để nhận nhiều ưu đãi

“Ngoài khuyến mại 10 triệu tiền mặt, thoải mái chọn màu sơn tiết kiệm thêm 20 triệu đồng, lại còn chuẩn bị nhận luôn xe cuối tháng 7. Đợt này đặt cọc VF 5 thật sự rất hời”, chị Đào Hiền (Hải Phòng) chia sẻ sau khi đặt cọc VF 5 Plus.

Những ngày qua, VF 5 Plus trở thành cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm trên các cộng đồng yêu xe khi hãng xe Việt chính thức nhận đặt cọc cho những màu sơn mới trên VF 5 Plus từ 7/7. Sau một năm ra mắt, động thái làm mới sản phẩm thông qua những màu sơn cá tính trẻ trung dành cho VF 5 Plus khiến nhiều chủ xe tương lai cảm thấy thích thú. Đặc biệt, hãng xe Việt cho khách thoải mái chọn màu sơn miễn phí cũng là điều hiếm khi xảy ra trên thị trường.

Khách hàng thoải mái lựa chọn màu sơn miễn phí khi cọc sớm VF 5 Plus từ 7-10/7.

“Chọn lựa màu sơn yêu thích không có sẵn với chi phí 0 đồng là một trong những lý do khiến tôi đặt mua ngay trong đợt này. Đợt trước tôi định đặt sớm VF 3 tùy chọn màu nhưng không kịp nên lần này quyết tâm ‘làm lại’ với VF 5 Plus. Hơn nữa, tranh thủ còn mỗi hôm nay được đăng ký mua xe trả góp với lãi suất ưu đãi”, anh Tâm Nguyễn (Hà Nội) cho biết.

Anh giải thích, chương trình trả góp ưu đãi với lãi suất cố định chỉ 4,8% trong 2 năm đầu, hỗ trợ vay đến 70% giá trị xe của VinFast cũng sẽ chỉ áp dụng đến hết ngày 10/7. Tranh thủ được dịp này, ước tính hàng tháng anh Tâm chỉ cần trả gần 5 triệu đồng đã sở hữu được xe.

Nuôi xe nhẹ ví, tiết kiệm hơn 80 triệu đồng

Bên cạnh việc thoải mái khoe cá tính thông qua màu sơn trẻ trung, riêng biệt VF 5 Plus còn giúp chủ xe không cần suy nghĩ nhiều đến chi phí sử dụng hàng tháng.

Lựa chọn VF 5 Plus, người dùng được hưởng nhiều ưu đãi và đặc quyền “khủng”.

Mức độ tiết kiệm chi phí năng lượng của VF 5 Plus đã được rất nhiều chủ xe chứng minh, đặc biệt những người thường xuyên sử dụng xe chạy dịch vụ.

“Trước đây còn chạy hatchback cỡ A Hàn Quốc, mỗi sáng ra đường tôi mang trên vai áp lực kiếm đủ 400.000 đồng tiền xăng cho cả ngày, trước khi tính đến việc có lãi hôm đó. Chuyển sang VF 5 Plus áp lực đó không còn”, anhNguyễn Anh Tú, tài xế chạy dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform cho biết.

Theo anh Tú, lý do là từ ngày 1/7, ô tô điện VinFast được sạc miễn phí tại các trạm sạc V-GREEN trên cả nước, kéo theo chi phí vận hành xe gần như “0 đồng”. Thậm chí, với chủ xe là cư dân Vinhomes, thời gian sạc miễn phí còn kéo dài đến hết 1/7/2026.

Không những vậy, trong 1 năm tới, với mỗi lượt gửi xe dưới 5 tiếng tại các địa điểm thuộc hệ sinh thái của Vingroup, chủ xe đều không phải trả phí. “Hiếm có hãng xe nào lo cho chủ xe từ chi phí nhiên liệu đến bãi đỗ như VinFast”, anh Tú nhận xét. Theo tính toán của anh, nếu cộng dồn tất cả các ưu đãi, người mua xe mới tiết kiệm được tới hơn 80 triệu đồng.

Bên cạnh mức chi phí vận hành gần như bằng 0, xe điện VinFast nói chung tốn rất ít tiền bảo dưỡng so với xe xăng. Đặc biệt với chủ xe VF 5 Plus, việc VinFast điều chỉnh giảmchi phí thay thế phụ tùng pin mới đây càng củng cố cho tính đúng đắn của quyết định chọn mua xe. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, mức giá pin hậu mãi của VF 5 Plus là 80 triệu đồng, chỉ bằng khoảng 15% so với giá xe. Đây được đánh giá là mức giá ưu đãi cho người dùng khi các nghiên cứu và thống kê cho thấy,thông thường pin chiếm 40-60% giá trị của một chiếc xe điện.

Chính sách của VinFast hỗ trợ tối đa người dùng Việt “chuyển đổi xanh”.

Như vậy, có thể thấy, đây là đợt mở cọc ưu đãi lớn nhất và có nhiều lựa chọn nhất cho người dùng muốn sở hữu mẫu A-SUV điện đã giành nhiều giải thưởng của VinFast. “Rất khó để có được lại cơ hội mua chiếc xe hợp nhu cầu, hợp túi tiền với quá nhiều ưu đãi như thế nữa. Nếu đã có dự định mua thì nên tranh thủ dịp ưu đãi lớn để mua ngay”, anh Tâm Nguyễn nhận định.