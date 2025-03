Giảm nghèo - An sinh

Đau đáu giấc mơ an cư

Thị thành nới rộng, người lao động được “giữ chân” ở các khu công nghiệp, cũng là lúc cơi lên giấc mơ an cư của rất nhiều công nhân. Họ, vẫn đang khao khát gửi phận mình trong một chốn an cư tiện nghi hơn so với việc phải sống tạm trong căn phòng trọ...