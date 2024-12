Giảm nghèo - An sinh Đẩy mạnh công tác dân vận hỗ trợ xóa nhà tạm Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh vừa xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động dân vận trong hỗ trợ nhân lực thực hiện chương trình này.

Mục đích góp phần chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh và đẩy mạnh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành vào cuối năm 2025.



Tổ chức khảo sát, lập danh sách hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ lực lượng tham gia tháo dỡ, di dời, vận chuyển nguyên vật liệu, xây dựng… nhà ở và xác định thời gian thực hiện cụ thể đối với từng trường hợp.

Đối với các hoạt động dân vận cấp tỉnh, giao mỗi đơn vị gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Tỉnh đoàn chủ động phối hợp với 6 địa phương thuộc 6 huyện miền núi cao (Nam Trà My, Bắc Trà My, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Đông Giang) hỗ trợ ít nhất 60 nhà. Thời gian thực hiện từ tháng 12/2024 đến hết năm 2025.

Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy 6 huyện miền núi cao chỉ đạo khảo sát, lập danh sách các hộ thuộc đối tượng xóa nhà tạm, nhà dột nát có nhu cầu hỗ trợ đến thời điểm hiện nay chưa xây dựng, sửa chữa nhà ở đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, xác định đúng vị trí đất xây dựng hợp pháp để làm cơ sở thực hiện. Trong đó, mỗi huyện lựa chọn 40 hộ có nhu cầu hỗ trợ gửi về Ban chỉ đạo tỉnh trước ngày 10/12/2024.

Theo báo cáo của các ngành, địa phương tại cuộc họp Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh vào ngày 23/10/2024, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 13, ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh mới đạt 4.410/10.945 nhà, tỷ lệ 40%.