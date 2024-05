Môi trường Đề nghị cập nhật danh mục một số dự án ưu tiên trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn (QNO) - Ngày 27/5, tại TP.Đà Nẵng, Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ TN-MT) tổ chức hội thảo tham luận lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Q.T

Tham dự hội thảo có đại diện các sở, ngành liên quan của hai địa phương Quảng Nam và TP.Đà Nẵng cùng các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Theo Báo cáo quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ TN&MT công bố, Vu Gia- Thu Bồn là 1 trong 10 lưu vực sông lớn nhất cả nước dù vậy hiện nay vẫn còn nhiều thách thức đặt ra về việc quản trị và sử dụng tài nguyên nước bền vững cho cả Quảng Nam và TP.Đà Nẵng.

Phó Giám đốc Sở NN&PT-NT Quảng Nam Trương Xuân Tý phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Q.T

Tại hội thảo, đại diện Sở NN&PT-NT Quảng Nam đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước cập nhật danh mục các dự án ưu tiên trong Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm: đầu tư công trình điều tiết nguồn nước và chỉnh trị sông Quảng Huế, đập Vĩnh Điện; nâng cấp hệ thống các đập dâng An Trạch, Thanh Quýt, Bàu Nít, Hà Thanh.

Tại hội thảo, đại diện cơ quan chức năng của TP.Đà Nẵng cũng nêu ra nhiều đề xuất như: đề nghị đưa vào quy hoạch nội dung khai thác nguồn nước sông Vu Gia tại thượng lưu hệ thống thủy lợi An Trạch hoặc sông Thu Bồn để cấp nước cho TP.Đà Nẵng; cân nhắc việc xây dựng đập Vĩnh Điện mà thay vào đó cần xem xây dựng công trình ngăn mặn trên sông Thu Bồn; thực hiện công trình điều tiết nguồn nước và chỉnh trị sông Quảng Huế nhằm ổn định tỷ lệ phân lưu giữa sông Vu Gia và sông Thu Bồn đồng thời nâng cấp hệ thống thuỷ lợi An Trạch (gồm các đập dâng An Trạch, Thanh Quýt, Bàu Nít, Hà Thanh)...

Đối với công trình điều tiết nguồn nước và chỉnh trị sông Quảng Huế, cơ quan chức năng của Quảng Nam cho rằng không nên đặt ra mục tiêu về tỉ lệ phân lưu nước mà chỉ cần vận hành bảo đảm cao trình mực nước cho các trạm bơm ở hạ lưu sông Vu Gia hoạt động được.

Lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước ghi nhận các ý kiến, đề xuất tại hội thảo và đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tiếp tục có những ý kiến đóng góp để đơn vị hoàn thiện Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với thực tế và giải quyết dứt điểm tất cả các vấn đề tồn tại của lưu vực sông này thời gian qua cũng như dưới tác động của biến đổi khí hậu trong thời gian tới.