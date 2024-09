Xã hội Đề nghị tiếp tục duy trì khung giờ phát sóng chương trình phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam (QNO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa ký công văn gửi Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, liên quan đến việc hỗ trợ duy trì khung giờ phát sóng trên làn sóng AM đối với chương trình phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam.

Hệ thống truyền dẫn phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam tại Tháp truyền hình An Hà. Ảnh minh họa: T.C

Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam được phát sóng trên sóng AM, tần số 702KHz tại Đài phát sóng khu vực Trung bộ từ năm 1997 đến nay. Qua đó, giúp nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng lõm, biển và hải đảo được tiếp cận, cập nhật đầy đủ thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tình hình của địa phương.

Tỉnh Quảng Nam có địa hình phức tạp với 9 huyện miền núi, chiếm trên 73% diện tích toàn tỉnh, có 172km đường biên giới tiếp giáp với Lào (huyện Tây Giang và Nam Giang) và 125km bờ biển với một ngư trường rộng lớn.

Các huyện vùng núi cao của tỉnh Quảng Nam như Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang và Phước Sơn có điều kiện giao thông cách trở, các xã đảo Tân Hiệp (TP.Hội An) và xã đảo Tam Hải (Núi Thành) có sự chia cắt lớn về địa lý, dẫn đến hạn chế việc phủ sóng phát thanh, truyền hình, ảnh hưởng đến việc đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin, kiến thức của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Thời gian đến, Đài Tiếng nói Việt Nam có kế hoạch đầu tư, tổ chức di dời và kiện toàn Đài Phát sóng Trung bộ về nơi làm việc mới; quy hoạch lại các kênh phát sóng. Để tiếp tục phát huy hiệu quả phủ sóng của công nghệ phát sóng băng tần AM, UBND tỉnh đề nghị Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ, duy trì khung giờ phát sóng AM trong ngày như thời gian qua đối với chương trình phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam. Việc này nhằm giúp cho Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền tại địa phương; nhất là tại địa bàn 9 huyện miền núi cao và vùng hải đảo của tỉnh.

UBND tỉnh cho biết sẽ chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trú khu vực miền Trung – Đài Tiếng nói Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ được giao.