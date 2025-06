Chính quyền - đoàn thể Đề xuất giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức Lễ hội Sâm Ngọc Linh hằng năm (QNO) - Bà Phan Thị Á Kim - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam vừa ký văn bản đề nghị giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh hằng tháng và Lễ hội sâm Ngọc Linh hằng năm cho Hội sâm Ngọc Linh Quảng Nam, trên cơ sở tổng hợp, lấy ý kiến từ các sở ngành và Hội Sâm Ngọc Linh Quảng Nam, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Sản phẩm sâm Ngọc Linh của Cơ sở sản xuất và chế biến thảo dược Hà Vy (Nam Trà My). Ảnh: HOÀNG LIÊN

Theo đó, qua khảo sát, lấy ý kiến, các sở, ngành đều thống nhất với đề xuất của UBND huyện Nam Trà My (tại Công văn số 655/UBND-VP ngày 14/4/2025) về việc giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh hằng tháng và Lễ hội sâm Ngọc Linh hằng năm cho Hội Sâm Ngọc Linh Quảng Nam. Tuy nhiên, cần rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ này cho Hội Sâm Ngọc Linh Quảng Nam trong Điều lệ hoạt động của Hội được phê duyệt tại Quyết định số 3190/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam trước đó.

Cũng theo ý kiến đánh giá của các sở, ngành, việc bàn giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh hằng tháng và Lễ hội sâm Ngọc Linh hằng năm cho Hội Sâm Ngọc Linh Quảng Nam sẽ đối diện với những khó khăn, vướng mắc,nhất là về tài chính, kinh phí trong tổ chức các hoạt động. Trước nay, công tác tổ chức các hoạt động liên quan đến sâm Ngọc Linh đều do UBND huyện Nam Trà My thực hiện. Hằng năm, UBND huyện Nam Trà My tự đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện, ngân sách tỉnh không bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ này.

Cây sâm Ngọc Linh dưới tán rừng. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Theo tinh thần Đề án về phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, để duy trì công tác tổ chức phiên chợ và Lễ hội sâm Ngọc Linh hằng năm, UBND huyện Nam Trà My và các sở ngành liên quan đề xuất và thống nhất giao các nhiệm vụ này cho Hội Sâm Ngọc Linh Quảng Nam. Các sở ngành, đơn vị đề xuất giao cho Hội Sâm Ngọc Linh Quảng Nam tổ chức các hoạt động trên từ nguồn kinh phí xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác (nếu có) của hội.

Liên quan đến các vấn đề trên, phía Hội Sâm Ngọc Linh Quảng Nam kiến nghị Sở Khoa học - Công nghệ xem xét, tham mưu, trình UBND tỉnh bố trí nguồn ngân sách hỗ trợ một phần để hội có đủ nguồn lực tài chính vận hành phiên chợ và lễ hội hằng năm. Bởi lẽ, Hội Sâm Ngọc Linh Quảng Nam mới thành lập, nguồn lực còn yếu, chưa đủ duy trì việc tổ chức, vận hành phiên chợ và Lễ hội Sâm Ngọc Linh hằng năm.