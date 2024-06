Du lịch ‏Đêm thứ ba DIFF 2024: Màn so tài pháo hoa đỉnh cao giữa 2 đội Ba Lan - Đức‏ ‏(QNO) - Đêm thi thứ ba (22/6) của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024 với chủ đề “Made of Love Inspiration - Tình yêu diệu kỳ” thực sự là màn trình diễn đỉnh cao từ hai anh tài pháo hoa châu Âu là đội Ba Lan và Đức‏

Ca nhạc mở màn đêm thứ ba DIFF 2024. Ảnh N.T.B

‏Đội Pyrogenie Feuer GmbH - đại diện Đức có tuổi đời "non trẻ nhất” DIFF 2024. Mới thành lập năm 2016, nhưng kế thừa lịch sử lâu đời sản xuất pháo hoa nổi tiếng của Đức, đội Pyrogenie Feuer GmbH đã nhanh chóng khẳng định thương hiệu của mình trên trường quốc tế khi đoạt “cú đúp” hạng Nhất tại Lễ hội Master de Feu, Paris -Pháp 2023 và Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế San Fermin, Pamplona -Tây Ban Nha năm 2023.‏

Màn pháo hoa chủ đề "Tình yêu thiêng liêng" của đội Đức tại DIFF 2024 đêm 22/6. Ảnh N.T.B

‏Vào 20h25 đêm 22/6, với chủ đề “Tình yêu thiêng liêng”, đội Đức mở đầu đêm pháo hoa bằng giai điệu kịch tính của ban nhạc Apocalyptica cùng những chùm pháo hoa lớn nổ tung trên bầu trời tạo nên khung cảnh hoành tráng và ấn tượng.

Đội pháo hoa Đức đậm chất lãng mạn châu Âu tại DIFF 2024. Ảnh N.T.B



Tiếp nối bằng bản nhạc “Confide in Me” nhẹ nhàng, đưa khán giả đắm chìm vào một cuộc phiêu lưu qua các giai đoạn khác nhau của tình yêu đầy cảm xúc. Từ sự phấn khích ban đầu tới cảm giác cuồng nhiệt, cháy bỏng, thậm chí đi qua xung đột, buồn đau, và kết thúc bằng những khoảnh khắc đầy cảm động.‏

Màn trình diễn pháo hoa đẳng cấp của đội Đức tại DIFF 2024. Ảnh N.T.B



Trong khoảng 20 phút bùng nổ, đội Đức sử dụng hiệu ứng pháo hoa đẳng cấp với các chùm pháo liễu rủ đa màu duyên dáng, những tia lửa trôi xuống như sao rơi, tạo những vòng xoắn ốc đan xen, vẽ trên màn đêm bằng những màu sắc sống động, tạo một dấu ấn riêng biệt trong lần đầu tiên góp mặt DIFF 2024.‏

Màn pháo hoa "Huyền thoại của rồng" của đội Ba Lan thăng hoa cảm xúc. Ảnh N.T.B



‏Nếu đội Đức đậm chất lãng mạn châu Âu thì đội Ba Lan lại mang đến màn trình diễn "ALL IN - Huyền thoại của rồng” với tình cảm mãnh liệt dành riêng cho Đà Nẵng và con người nơi đây. Ngay từ lúc kim đồng hồ chỉ đúng 21h 9 phút đêm 22/6 khán giả đã được chiêm ngưỡng những chùm pháo hoa rực rỡ đậm chất cổ điển.‏

Màn trình diễn pháo hoa của đội Ba Lan trên sông Hàn đêm 22/6 đẹp như tranh vẽ. Ảnh N.T.B



‏Mở đầu với kỷ niệm đẹp của đội Ba Lan khi lần đầu đến Việt Nam năm 2013 và nhìn thấy cầu Rồng bắc qua Sông Hàn. Những chùm pháo hoa đỏ rực tung lên không trung trên nền nhạc “I don't wan to set the world on fire” như ngọn lửa rồng đã từng đốt nóng trái tim mà đội dành cho Đà Nẵng.‏

‏Màn trình diễn của đội pháo hoa Ba Lan đợt sau lại càng ngoạn mục hơn đợt trước, đỉnh điểm là cú bùng nổ màu sắc và ánh sáng làm khán giả phấn khích. Màn trình diễn kết thúc với bản nhạc “ALL IN” sôi động khi đội Ba Lan chia sẻ niềm vui vỡ òa trở lại DIFF 2024 và Đà Nẵng. Những chùm pháo hoa đẹp như mơ, như mời gọi các du khách đưa những người thân yêu và bạn bè đến sự kiện ngoạn mục này.‏

Màn pháo hoa "ALL IN " của đội Ba Lan khép lại đêm thứ ba DIFF 2024. Ảnh N.T.B



‏Anh Yuri, một du khách đến từ Đức nói: “Tôi và bạn gái may mắn được tận hưởng đêm tình yêu diệu kỳ bằng màn pháo hoa đỉnh cao của Đức và Ba Lan. Bạn có thể thấy, tình yêu thiêng liêng rực sáng đang lan tỏa khắp bầu trời và mặt nước Sông Hàn đêm hè đáng nhớ…”.‏

‏Đêm cuối cùng của vòng loại DIFF 2024 là cuộc so tài pháo hoa giữa Trung Quốc - Phần Lan (29/6) với chủ đề "Made of Fairy Tales -Thế giới thần tiên”, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách đến Đà Nẵng mùa hè này.‏