Kinh tế Đến cuối tháng 3, dư nợ cho vay các tổ chức tín dụng Quảng Nam đạt 115.852 tỷ đồng (QNO) - Uớc đến cuối tháng 3, dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Quảng Nam đạt 115.852 tỷ đồng (tăng 0,97% so với đầu năm).

Khách hàng vay vốn tại Vietcombank Quảng Nam. Ảnh: QUANG VIỆT

Ông Phạm Trọng - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9 cho biết, ước đến cuối tháng 3, nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 100.972 tỷ đồng (tăng 0,69% so với đầu tháng, tăng 3,26% so với đầu năm). Trong đó, vốn huy động bằng nội tệ ước đạt 99.188 tỷ đồng (chiếm gần 98,23% tổng nguồn vốn huy động, tăng 0,7% so với đầu tháng, tăng 3,39% so với đầu năm); huy động bằng ngoại tệ quy đổi tiền Việt Nam tăng 0,67% so với đầu tháng, giảm 3,84% so với đầu năm.

Phân loại vốn huy động theo thời hạn, huy động không kỳ hạn và có kỳ hạn đến 12 tháng ước đạt 70.909 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 70,23% trong tổng huy động); nguồn vốn có kỳ hạn trên 12 tháng chiếm tỷ trọng 29,77%. Nguồn vốn huy động đáp ứng 87,16% nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn.

Uớc đến cuối tháng 3/2025, dư nợ cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đạt 115.852 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng đối với ngành nông - lâm - thủy sản đạt 12.593 tỷ đồng (chiếm 10,87% tổng dư nợ trên địa bàn tỉnh); tín dụng đối với ngành công nghiệp và xây dựng đạt 32.566 tỷ đồng (chiếm 28,11% tổng dư nợ); tín dụng đối với ngành thương mại - dịch vụ đạt 70.693 tỷ đồng (chiếm khoảng 61,02% tổng dư nợ).

Khách hàng giao dịch với ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.Tam Kỳ để đẩy vốn vào nền kinh tế. Ảnh: QUANG VIỆT

Phân loại dư nợ phân theo loại hình kinh tế thì hộ kinh doanh, cá nhân chiếm tỷ trọng dư nợ cao nhất là 59,26%; dư nợ công ty TNHH chiếm 27,44%; dư nợ công ty cổ phần chiếm 7,81%; các thành phần kinh tế còn lại chiếm tỷ trọng thấp trên tổng dư nợ nền kinh tế Quảng Nam.

Đến cuối tháng 3, nợ xấu tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn Quảng Nam là 2.050 tỷ đồng (tỷ lệ 1,77%, tăng 20,45% so với tháng trước).