Xót xa cảnh tuổi già nuôi con bệnh tật

(QNO) - Trong căn nhà cấp 4 ọp ẹp, nóng bức mùa nắng nóng và mưa dột, liêu xiêu vào tiết mưa dầm dề, ngày qua ngày, ông Phan Văn Đức (gần 65 tuổi, trú thôn An Mỹ, xã Tam An, Phú Ninh) vừa tất tả việc đồng áng, làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi cậu con trai năm nay đã ngoài 30 nhưng chẳng khác một đứa trẻ lên 3, với những cơn động kinh xảy ra liên hồi. Vất vả, khó nhọc là vậy nhưng ông Đức vẫn dành cho con trai sự ấm áp, trìu mến.

Gần 30 tuổi nhưng cậu con ông Đức chẳng biết nói cười, nằm bất động, chỉ diễn đạt sự bực bội, khó chịu bằng những tràng khóc, la ré liên hồi.

Ông Phan Văn Đức (xã Tam An) vất vả sớm hôm chăm sóc người con trai bị bại não. Ảnh: TRIÊU NHAN

Mấy chục năm qua, vợ chồng ông Phan Văn Đức và bà Bùi Thị Sau tần tảo làm lụng vất vả sớm hôm để kiếm tiền chăm sóc người con út bị bại não như trẻ sơ sinh. Rồi bà Sau cũng bị ung thư hành hạ nhiều năm trời, chạy chữa khắp nơi những không qua khỏi. Bà Sau mất đi, người con út mất đi chỗ dựa tinh thần, toàn bộ gánh nặng kinh tế, gánh nặng chăm sóc con cái đều dồn lên đôi vai ông Đức.



Tuổi già, ông Đức vẫn sớm hôm nhọc nhằn, làm chỗ dựa cho đứa con trai bệnh tật. Hễ ai kêu gì ông cũng làm, từ sửa máy, làm ruộng... để có tiền trang trải đời sống gia đình và lo con.

“Tôi còn khoẻ ngày nào thì gắng lo cho nó ngày đó, tới khi không còn sức nữa thì trông hết vào anh nó nhưng vợ chồng anh nó cũng khó lắm. Con trai tôi trước làm rẫy nương nhưng chừ trắng tay, vợ chồng, con cái về quê làm lại từ đầu. Trước còn có mẹ nó tôi cũng đỡ nhưng chừ thì mọi việc, từ ăn uống cho tới tiểu tiện, sinh hoạt của nó tôi tự tay làm hết. Cứ lo xong cho con là tôi lại đi tìm việc kiếm đồng tiền, bát gạo. Chỉ mong trời cho khoẻ mạnh để mà còn gánh vác gia đình" - ông Đức nghẹn ngào.

Người con trai đầu vào tỉnh Đắc Lắc lập nghiệp, lấy vợ được 2 con, sinh sống bằng nghề làm rẫy, hoàn cảnh cũng khó khăn. Anh có vợ là giáo viên mầm non, việc trang trải cho tổ ấm, con cái ăn học còn khó khăn. Sức khoẻ yếu, tìm việc ở quê không đơn giản. Một phần, anh và cha già phải thay phiên nhau trông chừng đứa em bị bệnh, mỗi khi em lên cơn động kinh phải túc trực 24/24 nên khó tìm việc làm ở xa mà chỉ có thể làm thuê, làm mướn gần nhà để tiện hỗ trợ cha chăm em.

Ông Đỗ Khắc Nghiên - Trưởng thôn An Mỹ, xã Tam An cho biết trường hợp ông Phan Văn Đức là một trong vài trường hợp khó khăn của địa phương. Ông Đức đã lớn tuổi, vợ vừa mới mất sau nhiều năm chống chọi với ung thư, gia cảnh rất vất vả, khó khăn. "Khi vợ ông Đức mất, Ban dân chính thôn cùng với Chi hội Phụ nữ thôn đứng ra vận động, kêu gọi bà con nhân dân chung tay góp sức hỗ trợ số tiền khoảng 30 triệu đồng làm chi phí mai táng, chôn cất... Những mong có các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ gia đình anh Đức vượt qua khó khăn, nhất là chia sẻ với người con trai bệnh tật và người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, vất vả, khó khăn bội phần" - ông Nghiên chia sẻ.

Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ gia đình ông Phan Văn Đức xin gửi về: Ông Phan Văn Đức, thôn An Mỹ, xã Tam An, huyện Phú Ninh hoặc liên lạc qua số điện thoại: 0904966040 (ông Đỗ Khắc Nghiên, Trưởng thôn An Mỹ). Hoặc Phòng Hành chính - Trị sự Báo Quảng Nam, số 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam, số tài khoản: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Quảng Nam. Nội dung ghi: giúp đỡ gia đình ông Phan Văn Đức (xã Tam An).