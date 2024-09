Bạn cần biết Dịch vụ cho thuê xe ô tô giá rẻ tại Hà Nội đi các tỉnh, chiết khấu cao, có VAT, xe đời mới nhất (PR) - Bạn đang tìm kiếm một giải pháp di chuyển với nhiều tiện ích nhưng tiết kiệm chi phí cho chuyến đi sắp tới? Hãy tham khảo dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch của Vạn An. Chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.

Vạn An cung cấp dịch vụ cho thuê xe từ 4 - 45 chỗ.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch của Vạn An?

Trong vô vàn những đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê xe, tại sao phải chọn công ty này? Đây có thể là câu hỏi mà rất nhiều khách hàng đặt ra. Tuy nhiên, sau khi sử dụng thì ai cũng phải ‘gật gù’ đồng ý rằng: Mình đã có sự lựa chọn chính xác.

Công ty này không phải công ty lâu năm, nhưng đã tìm được chỗ đứng riêng cho mình trên thị trường. Ngay từ thời điểm ra đời, nó đã rất được lòng khách hàng. Để làm hài lòng khách không dễ nhưng Vạn An đã và đang chứng minh được tầm vóc và sứ mệnh của mình.

Với câu slogan ‘Vạn sự bình an trên mọi nẻo đường’, Vạn An luôn mang tới cho khách hàng những chuyến đi an toàn, trải nghiệm tuyệt vời. Những chiếc xe ở công ty luôn được chăm sóc, bảo dưỡng định kỳ nhằm đảm bảo sự an toàn cho khách hàng.

Xe của công ty này toàn là xe mới với các trang thiết bị hiện đại. Vì vậy, khách hàng luôn cảm thấy thoải mái trong suốt những chuyến đi. Giá thuê xe có tài xế ở đây cũng cạnh tranh, rẻ nhất nhì thị trường. Do đó, giúp hành khách tiết kiệm chi phí.

Xe mới được trang bị hiện đại giúp hành khách thoải mái trong quá trình di chuyển.

Hơn nữa, khi dịch vụ cho thuê xe ở đây cũng rất linh hoạt chứ không cứng nhắc. Bạn có thể đi tới nhiều địa điểm và thay đổi lịch trình tùy ý, miễn là thông báo trước với tài xế là được.

Không chỉ khách hàng cá nhân mà công ty này còn cung cấp dịch vụ cho thuê xe cho các doanh nghiệp. Công ty sẽ cung cấp hóa đơn VAT đầy đủ theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Rất nhiều khách hàng đánh giá rằng: Khi sử dụng dịch vụ thuê xe ô tô du lịch của Vạn An giúp họ tiết kiệm chi phí hơn hẳn. Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội trải nghiệm đa dạng các dòng xe, rất thích hợp với ‘hội mê xe’. Chưa kể, vì đi thuê xe ô tô du lịch nên khách hàng cũng chẳng phải mất thời gian hay tiền bạc để mang xe đi bảo dưỡng, sửa chữa. Thế mà khi sử dụng, xe luôn mới mẻ, sạch sẽ và an toàn.

Ngoài ra, khi sử dụng dịch vụ cho thuê xe ở Vạn An, khách hàng sẽ luôn được hỗ trợ tận tình, chăm sóc 24/7. Vì vậy, trong quá trình di chuyển, nếu có vấn đề gì, quý khách có thể liên hệ với Vạn An ngay để được hỗ trợ kịp thời.

Khách hàng nói gì về dịch vụ cho thuê xe của Vạn An?

Hầu hết, khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ của công ty này đều đưa ra những đánh giá rất tích cực. Theo anh Nguyễn Văn Dương (Duy Tân, Cầu, Giấy, Hà Nội), nếu muốn thuê xe thì Vạn An là sự lựa chọn không tồi.

Mẫu xe 4 chỗ thích hợp với gia đình.

Anh Dương cho biết: ‘Tôi rất hài lòng với trải nghiệm dịch vụ cho thuê xe của Vạn An. Tôi có chuyến đi Sapa trong 3 ngày và mọi thứ vượt xa mong đợi của tôi.

Đầu tiên, quy trình đặt xe rất đơn giản, tiện lợi và nhanh chóng. Tôi chỉ mất chút thời gian cho mọi thứ. Bác tài đến đón đúng giờ, xe sạch sẽ, không có mùi. Tôi đặt Toyota Fortuner – một chiếc SUV với nhiều tính năng hiện đại.

Giá cả tôi thấy rẻ hơn so với nhiều công ty mà tôi đã tham khảo. Đặc biệt là Vạn An còn có chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho khách hàng đặt xe lần đầu. Thế là tôi tiết kiệm được một khoản đấy.

Tôi cũng đánh giá cao sự chuyên nghiệp trong cung cách phục vụ của họ. Nhân viên tư vấn rất nhiệt tình và thân thiện, có dịch vụ hỗ trợ 24/7. Khi chúng tôi gặp vấn đề nhỏ trên đường, họ giải quyết nhanh chóng qua điện thoại. Bác tài ’10 điểm không có nhưng’, rất dễ chịu và cởi mở. lái xe siêu ‘mượt’.

Ở đây còn có cả chính sách bảo hiểm toàn diện nữa. Vì vậy, tôi cảm thấy an tâm hơn trong suốt chuyến hành trình.

Một điểm cộng nữa mà tôi thấy rất ưng khi sử dụng dịch vụ cho thuê xe ở đây là có sự linh hoạt. Trên đường đi, tôi muốn thay đổi lịch trình, dừng ở một vài điểm không như đã thống nhất, bác tài vẫn đồng ý thoải mái. Đáng nói là, chúng tôi không bị tính phí.

Thuê xe 16 chỗ đi du lịch là lựa chọn thích hợp cho những gia đình đông người hoặc nhóm bạn.

Chi phí tôi trả đúng như những gì công ty đã báo giá ban đầu và không có mục ‘chi phí phát sinh’. Trước đây, do đặc thù công việc nên tôi phải sử dụng dịch vụ thuê xe khá nhiều. Tôi nhận ra rằng: Hầu như nơi nào cũng có mục ‘chi phí phát sinh’. Tuy nhiên, ở đây thì không đó. Điều đó khiến tôi thấy khá bất ngờ.

Tôi có hỏi thì công ty còn cấp luôn cả hóa đơn VAT nữa. Và từ nay Vạn An chắc chắn là cái tên mà tôi sẽ lựa chọn khi muốn sử dụng dịch vụ cho thuê xe ô tô cho công ty tôi. Hôm qua, tôi cũng đã giới thiệu dịch vụ của công ty cho một số người bạn đang có nhu cầu thuê xe ô tô du lịch’.

Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một công ty cung cấp dịch vụ cho thuê xe uy tín, chất lượng cao mà giá thành rẻ ở Hà Nội thì có thể tham khảo Vạn An.

Hiện tại, VẠn An đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho khách hàng mới. Vì vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm dịch vụ cho thuê xe đẳng cấp với mức giá tiết kiệm.

Hãy liên hệ ngay tới hotline của công ty để được nhận báo giá sớm nhất nhé.