Những quán cà phê gây.. thương nhớ ở Hội An

(QNO) - Ngày càng có nhiều bạn trẻ và du khách tìm đến những điểm check-in độc, lạ để thưởng thức món ngon, thức uống lạ và lưu lại khoảnh khắc đẹp. Đón bắt xu hướng này một vài quán cà phê ở Hội An đã lựa chọn phong cách trang trí hấp dẫn nhằm thu hút khách.

1. Chừng hai năm trở lại đây, Chic Chillax (đường Nguyễn Trãi) đã không còn là cái tên xa lạ với giới trẻ và du khách khi du lịch đến Hội An. Với không gian rộng mở, phong cách trang trí đơn giản, gần gũi thiên nhiên, sử dụng vật liệu tái chế theo xu hướng xanh, thân thiện môi trường, Chic Chillax từng tạo ra cơn sốt trong cộng đồng mạng xã hội cùng vô số mỹ từ bay bổng, trở thành điểm check-in không thể bỏ qua khi đến Hội An.

Chic Chillax thật mới mẻ, hấp dẫn, lãng mạn với giới trẻ. Bên cạnh khu vườn nhỏ xinh xắn, xanh ngát bóng cây và dãy nhà gỗ nhìn ra cánh đồng lộng gió, điểm nhấn mới lạ của Chic Chillax chính là “công viên thú” bằng rơm rạ.

[VIDEO] - Vườn thú bằng rơm tại Chic Chillax

Trên đám ruộng đang vươn mầm mạ non là vô số con vật hình dáng to lớn, từ mục đồng cỡi trâu thổi sáo đến chim, cá, diều hâu săn mồi… tất cả sinh động, khác lạ. Len giữa đàn thú là chiếc cầu tre uốn lượn mềm mại làm nơi để du khách tạo dáng check-in.

Điểm tô cho khung cảnh làng quê là những ngôi nhà gỗ lợp tranh vừa làm nơi ăn uống cho khách vừa điểm tô cho Chic Chillax vẻ hiền hòa, lãng mạn, nhất là thời khắc hoàng hôn và đêm xuống.