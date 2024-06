An ninh trật tự

Điện Bàn khởi tố 24 bị can, bắt tạm giam 15 bị can gây rối trật tự công cộng

(QNO) - Sau thời gian điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn đã khởi tố 24 bị can, thi hành lệnh bắt bị can tạm giam đối với 15 bị can liên quan đến vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn thị xã.