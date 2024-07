Quốc phòng - An ninh Điển hình tiên tiến công an xã địa bàn trọng điểm trên cả nước "về nguồn" tại Quảng Nam (QNO) - Ngày 8/7, Đoàn công tác Bộ Công an và gương công an xã điển hình tiên tiến tổ chức hoạt động về nguồn tại Quảng Nam.

Đoàn công tác đến viếng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (TP.Tam Kỳ). Ảnh: M.T

Đoàn công tác do Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách - Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị dẫn đầu, cùng 79 gương công an xã điển hình tiên tiến đến từ các xã biên giới, xã đảo, huyện đảo, xã trọng điểm về an ninh trật tự thuộc nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.

Lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam tham gia đoàn.

Tại Khu di tích An ninh khu 5 (xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My), trong không khí thành kính, trang nghiêm, các đại biểu cùng 79 gương công an xã điển hình tiên tiến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và tri ân những cống hiến, hy sinh, công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ An ninh khu 5 đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn công tác Bộ Công an và 79 gương công an xã điển hình tiên tiến hoạt động về nguồn tại Khu di tích An ninh khu 5. Ảnh: M.T

Tại Nhà trưng bày truyền thống An ninh khu 5, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đại biểu dâng hoa bày tỏ lòng thành kính biết ơn công lao của Bác, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ đoàn công tác nguyện hứa suốt đời học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; quyết tâm xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời tiếp tục lập thêm những chiến công, tô thắm thêm trang sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn công tác dâng hoa tại Khu di tích An ninh khu 5. Ảnh: M.T

Trước đó, đoàn công tác và các đại biểu tổ chức dâng hoa, viếng hương tưởng niệm tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ), tri ân công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, cho hòa bình, hạnh phúc hôm nay.

Trong hoạt động về nguồn, đoàn cũng đến dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng tại Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng (thôn 1, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (TP.Tam Kỳ). Ảnh: M.T

Hoạt động về nguồn nằm trong khuôn khổ chương trình giao lưu nghệ thuật tuyên truyền, biểu dương công an xã, thị trấn tại những địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo do Bộ Công an tổ chức tối ngày 9/7 tại Nhà hát Trưng Vương (TP.Đà Nẵng).