Y tế Diễn tập ứng phó với khủng bố sinh học (QNO) - Sáng nay 28/12, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bộ Y tế tổ chức buổi diễn tập đáp ứng y tế trong tình huống khủng bố sinh học YTKB-24.

Tham dự diễn tập có ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam, đại diện lãnh đạo Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), Cục Quân Y, Quân khu 5, các vụ, cục, bệnh viện trục thuộc Bộ Y tế; Công an tỉnh, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.

Diễn tập tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

Buổi diễn tập được dựng lên trong bối cảnh giả định một tổ chức khủng bố lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn để gây rối loạn và khoét sâu mâu thuẫn giữa công nhân với chủ doanh nghiệp, chính quyền các cấp.

Qua công tác nắm tình hình, phát hiện thời gian gần đây nhiều công nhân trong Khu công nghiệp Y bị ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy cấp… hàng loạt công nhân phải nghỉ làm, nhập viện cấp cứu. Cùng với đó, theo thông tin chỉ đạo từ Bộ Công an phát hiện âm mưu khủng bố sinh học do tổ chức giả định thực hiện nhằm vào công nhân.

Tình huống giả định: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam nhận được cuộc gọi khẩn từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam, tại Công ty X thuộc Khu công nghiệp Y trên địa bàn TP.Tam Kỳ, một số công nhân có triệu chứng đau bụng, đi ngoài nhiều lần. Công ty báo Sở Y tế, Sở Y tế chỉ đạo CDC Quảng Nam phối hợp với công ty và y tế địa phương lấy mẫu thực phẩm lưu nghiệm thức ăn và bệnh phẩm, xác định nguyên nhân và hỗ trợ cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân về các cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị.

CDC Quảng Nam xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm nghi do vi khuẩn Escherichia coli O157:H7, không loại trừ khủng bố bằng chất độc sinh học. Dự kiến 100 người bệnh sẽ được đưa vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Sau khi nhận được thông tin, Ban Chấp hành Đảng ủy bệnh viện họp khẩn, giao 1 Phó Giám đốc bệnh viện kích hoạt phương án đáp ứng y tế khi có tình huống nghi khủng bố bằng chất độc sinh học, chủ trì huy động lực lượng, phương tiện y tế và là đại diện phát ngôn của bệnh viện.

Đồng thời chỉ đạo các kíp trực khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh nhiệt đới nhanh chóng điểm bệnh, giải áp bệnh tại khoa để chuẩn bị tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân ngộ độc.

Bệnh viện báo cáo Bộ Y tế, lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế, đề xuất lãnh đạo địa phương hỗ trợ đảm bảo thông suốt đoạn đường xe cấp cứu vận chuyển bệnh nhân từ công ty đến bệnh viện. Đồng thời yêu cầu các bệnh viện khác trong địa bàn chuẩn bị sẵn sàng phương án tiếp nhận bệnh trong trường hợp số nạn nhân ngộ độc tăng.

Với sự phối hợp nhịp nhàng, 100 công nhân được bác sĩ khu Cấp cứu khám sàng lọc bệnh tại bàn tiếp nhận bệnh, phân loại bệnh. Sau khi được xử trí cấp cứu ban đầu, tình trạng ổn định, các trường hợp bệnh nặng chuyển về khoa Hồi sức tích cực - chống độc và các bệnh nhân nhẹ chuyển đến khoa Bệnh nhiệt đới.

Trong quá trình điều trị, người bệnh phát sinh chất thải y tế sẽ được nhân viên y tế và nhân viên vệ sinh của bệnh viện xử lý vệ sinh môi trường và mang đi xử lý.

Sẵn sàng đáp ứng y tế

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biễn phức tạp, khó dự đoán, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến lợi ích quốc gia, dân tộc, do vậy cần phải chủ động chuẩn bị lực lượng, các phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống. Các đơn vị trong ngành y tế luôn sẵn sàng đáp ứng các tình huống khẩn cấp trên địa bàn.

Ông Tuyên đánh giá cao Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị, luyện tập và tổ chức thành công diễn tập, sát với thực tế đơn vị. Các thành phần tham gia đã phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ đáp ứng y tế trong tình huống khủng bố.

“Cuộc diễn tập tổ chức đúng mục đích yêu cầu đề ra, từ việc tiếp nhận, xử lý thông tin, khẩn trương kích hoạt các phương án đáp ứng y tế đã được xây dựng, nội dung sát tình hình thực tiễn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện” – ông Tuyên nói.

Để đáp ứng nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị, sau diễn tập, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cần khẩn trương rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện các phương án về phòng chống khủng bố, đảm bảo an ninh trật tự bệnh viện và phương án đáp ứng y tế trong các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trên địa bàn. Trong đó chú trọng chủ động bảo đảm nguồn lực theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quân sự, công an địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống khủng bố, bảo đảm an toàn cho người bệnh và cơ sở y tế. Sẵn sàng phương án đáp ứng về y tế cho các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.

“Với phương châm “diễn tập là hình thức huấn luyện cao nhất”, công tác luyện tập, diễn tập cần được tổ chức thường xuyên để rút kinh nghiệm, điều chỉnh các phương án cho phù hợp với phương châm.

Đồng thời bồi dưỡng năng lực chỉ huy, điều hành của lãnh đạo, nâng cao khả năng tham mưu, phối hợp, hiệp đồng giữa các khoa, phòng thuộc bệnh viện trong thực hành đáp ứng về y tế trong các tình huống” - ông Tuyên nhấn mạnh.