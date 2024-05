Quy hoạch - Đầu tư Điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Thanh Hà, phân khu 1 đến hết tháng 2/2025 (QNO) - UBND tỉnh vừa có quyết định về việc thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Thanh Hà, phân khu 1 tại phường Thanh Hà, TP.Hội An.

Một góc khu đô thị Thanh Hà. Ảnh: Q.T

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh tiến độ dự án này đến tháng 2/2025 phải thực hiện hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Việc điều chỉnh tiến độ nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai các hồ sơ, thủ tục tiếp theo, đầu tư xây dựng hoàn thành toàn bộ dự án, nghiệm thu, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Royal Capital khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác liên quan để hoàn thành, nghiệm thu đưa dự án vào khai thác, sử dụng; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh bất động sản tại dự án



Công ty CP Tập đoàn Royal Capital chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm về tình hình thực hiện dự án; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chế độ báo cáo thuế theo đúng quy định và các quy định của pháp luật về đất đai, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.