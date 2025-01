Quy hoạch - Đầu tư Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu lưu trú trải nghiệm Đồng Dương (QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án Khu lưu trú trải nghiệm Đồng Dương (xã Bình Định, Thăng Bình) của Công ty CP Đầu tư Thăng Bình.

Theo đó, tiến độ thực hiện dự án được điều chỉnh đến quý IV/2025 phải thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, cấp phép xây dựng.



Và từ quý I/2026 đến quý III/2028 phải triển khai xây dựng, hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào hoạt động.

Cũng theo nội dung quyết định, UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Đầu tư Thăng Bình thực hiện đúng các quyết định về chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án, các quy định của pháp luật về đầu tư, bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng, di sản văn hóa, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh của dự án cũng như chấp hành các quy định của chính quyền địa phương.

Đồng thời, sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được Nhà nước giao, cho thuê. Trong quá trình đầu tư xây dựng và vận hành dự án tuyệt đối không xâm phạm khu vực bảo vệ di tích, không gây ảnh hưởng đến không gian, cảnh quan và các yếu tố liên quan đến giá trị của di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các quy định của pháp

luật liên quan khác.

Trong quá trình triển khai dự án nếu phát hiện khoáng sản thì phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật về khoáng sản.



Trước đó, dự án này đã được chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2019 và điều chỉnh chủ trương đầu tư lần đầu vào năm 2022. Tổng vốn đầu tư của dự án theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư vào năm 2022 là hơn 732 tỷ đồng.