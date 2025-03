Bạn cần biết Điều kiện để trở thành bảo mẫu trường mầm non (PR) - Bảo mẫu mầm non đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ. Để trở thành một bảo mẫu trong trường mầm non, cần đáp ứng một số điều kiện cơ bản như sau:

1. Trình độ học vấn và chuyên môn

- Tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) trở lên.

- Có chứng chỉ Bảo mẫu mầm non hoặc bằng cấp liên quan đến chăm sóc trẻ mầm non, do các cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

- Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ bảo mẫu để nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết.

2. Sức khỏe tốt

- Bảo mẫu cần có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm hay bệnh ảnh hưởng đến công việc chăm sóc trẻ.

- Cần có giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.

3. Kỹ năng và phẩm chất cá nhân

- Yêu thương trẻ nhỏ, kiên nhẫn và tận tâm trong công việc.

- Kỹ năng giao tiếp tốt để làm việc với trẻ, giáo viên và phụ huynh.

- Cẩn thận, chu đáo và có trách nhiệm trong chăm sóc trẻ.

- Biết cách xử lý tình huống khẩn cấp và sơ cứu cơ bản.

4. Hiểu biết về an toàn và vệ sinh

- Nắm rõ các quy tắc an toàn cho trẻ trong trường mầm non.

- Hiểu biết về dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân và môi trường học tập cho trẻ.

- Biết cách hỗ trợ giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục.

5. Đáp ứng yêu cầu pháp lý

- Không có tiền án, tiền sự liên quan đến bạo hành trẻ em.

- Được xác minh lý lịch rõ ràng, minh bạch.

Bảo mẫu trường mầm non không chỉ là công việc chăm sóc mà còn đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao và lòng yêu thương trẻ nhỏ. Việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên sẽ giúp bảo mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ và đóng góp vào sự phát triển của trẻ em.

6. Học Chứng chỉ Bảo mẫu mầm non tại MIENNAM Education

Trung tâm Miền Nam, thông báo về việc tổ chức chiêu sinh và đào tạo Khóa học Bảo mẫu mầm non năm 2025 dành cho học viên có nguyện vọng tham gia khóa học này với những thông tin cụ thể sau:

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

– Học viên đã tốt nghiệp THCS trở lên;

– Học viên đang làm Bảo mẫu mầm non, nhưng chưa có Chứng chỉ Bảo mẫu theo Quy định;

– Hoặc các học viên đang muốn học nghiệp vụ để xin việc Bảo mẫu tại các Trường / Nhóm mầm non;

– Và các học viên khác muốn tham gia khóa học Bảo mẫu mầm non.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

STT

CHUYÊN ĐỀ

1

Tâm lý mầm non

2

Vệ sinh, phòng bệnh cho trẻ mầm non

3

Chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng và đảm bảo an toàn thực phẩm cho trẻ mầm non

4

Chăm sóc và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non

5

Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non

6

Thi kết thúc khóa học



THỜI GIAN HỌC TẬP

– Thời lượng khóa học: Học 2 tháng

– Thời gian học tập: Chủ nhật hàng tuần (Sáng: 08h đến 11h; Chiều: 13h30 đến 16h30)

– Hình thức học tập: Học tập tập trung kết hợp học tập trực tuyến theo thời khóa biểu.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

– 01 phiếu đăng ký

– 02 Bằng tốt nghiệp (Photo công chứng)

– 02 Căn cước công dân (Photo công chứng)

– 04 ảnh (3×4) – Phía sau ảnh ghi Họ tên; Nơi sinh và Năm sinh

Thông tin Liên hệ Trung tâm Miền Nam

CHỨNG CHỈ BẢO MẪU MẦM NON TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA

– Sau khi hoàn thành khóa học Chứng chỉ Bảo mẫu mầm non, học viên làm bài kiểm tra kết thúc khóa học để lấy điểm xét cấp chứng chỉ tốt nghiệp cuối khóa.

– Chứng chỉ Bảo mẫu mầm non có giá trị trên toàn quốc, và là điều kiện cần để học viên tham gia các công việc Bảo mẫu tại các Trường / Nhóm trẻ mầm non.

Mẫu Chứng chỉ Bảo mẫu mầm non

TRUNG TÂM MIỀN NAM

1. Cơ sở Bình Thạnh - Số 801/19 Tầm Vu - Phường 26 - Bình Thạnh – TP. HCM.

2. Cơ sở Bình Dương - Số 591 Đại lộ Bình Dương - Hiệp Thành - TDM - Bình Dương.

3. Cơ sở Bình Định - Lầu 2 - Số 86 Lê Duẩn - Quy Nhơn - Bình Định.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: 0988 44 6464 (Thầy Tín) - 079 480 9555 (Cô Chung)

Website: https://mnec.edu.vn. Email: lienhe@mnec.edu.vn.

Zalo: 0833 44 6464.