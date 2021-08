Dân bất an vì mỏ đá trên đỉnh đồi

Nhiều hộ dân ở thôn Thạnh Mỹ 2 (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) bày tỏ bất an khi mỏ đá của Công ty CP Tập đoàn ThaiGroup (gọi tắt Công ty ThaiGroup) nổ mìn khai thác trên đỉnh đồi gần khu vực dân cư nhiều tháng nay. Người dân trong khu vực cho biết, họ rất bất an khi hoạt động của mỏ đá gây nứt nhà, rung chuyển nền đất...

Nhiều hộ dân thôn Thạnh Mỹ 2 bức xúc, gửi đơn đến cơ quan chức năng phản ánh việc nổ mìn khai thác đá ảnh hưởng đời sống. Ảnh: T.C

Sống trong lo sợ

Bức xúc vì hoạt động nổ mìn khai thác đá của Công ty ThaiGroup, rất nhiều hộ dân ở thôn Thạnh Mỹ 2 đã ký đơn kiến nghị tập thể gửi cơ quan chức năng. Các hộ dân này cho rằng, từ khi mỏ đá đi vào hoạt động, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân không được thông báo về thời gian, ngày giờ cụ thể, địa điểm nổ mìn khai thác, đồng thời tố cáo việc nổ mìn gây rung chuyển nền đất, gây rạn nứt các công trình nhà ở của người dân trong khu vực...

Bà Vương Thị Sử, một người dân sống tại thôn Thạnh Mỹ 2 cho hay, từ khi doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá, nhiều vị trí trong nhà bà bị nứt. “Doanh nghiệp nổ mìn trên đỉnh đồi khiến những hộ dân sống phía dưới chân đồi hết sức lo lắng. Sợ nhất là đất rạn, nếu gặp mưa, quả đồi này nguy cơ sạt lở. Nhiều hòn đá to văng xuống gần khu vực nhà dân. Đánh mìn vào giữa trưa, người dân phải chạy hết ra khỏi nhà. Nguyện vọng chúng tôi là nhà máy phải bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân. Dân không thể cứ mãi sống trong lo sợ” - bà Sử nói.

“Chưa đánh giá đúng phạm vi, mức độ tác động của dự án” Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sau khi xem xét các hồ sơ, ngày 27.7 vừa qua, Sở Tài nguyên và môi trường đã có công văn số 1557 gửi UBND huyện Nam Giang và Công ty CP Tập đoàn ThaiGroup. Theo nội dung công văn này, diện tích đất nằm ngoài vạch giải phóng mặt bằng của dự án dự kiến thu hồi, bồi thường khoảng 5,96ha. Nguyên nhân trong quá trình lập thủ tục thực hiện dự án đầu tư, Công ty ThaiGroup chưa đánh giá đúng phạm vi, mức độ tác động của dự án trong quá trình vận hành, khai thác. Công ty phải lập thủ tục bổ sung phần diện tích đất này vào dự án đầu tư cho phù hợp với quy mô dự án cũng như phù hợp với phạm vi điều chỉnh, tác động của dự án.

Để có bằng chứng, người dân đã ghi lại hình ảnh nhiều thời điểm nhà máy tổ chức đánh mìn khiến đá lăn, rơi từ đỉnh đồi xuống. Theo phản ánh của những người dân này, trước đây, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, doanh nghiệp có dừng nổ mìn một thời gian nhưng khoảng một tháng nay hoạt động trở lại.

“Mùa mưa sắp đến rồi, chúng tôi sợ rằng việc nổ mìn có thể gây ra nguy cơ sạt lở. Nhà tôi buổi trưa không dám ở trong nhà. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng phải giải quyết nhanh chóng để người dân yên tâm sinh sống” - bà Trương Thị Thanh Tâm, người dân tại địa phương nói.

Sẽ xây dựng kè chắn đá

Ngày 4.6 vừa qua, Sở Công Thương đã có báo cáo về việc kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của người dân. Tại báo cáo này, Sở Công Thương kết luận có tình trạng đá rơi vào đất rẫy của ông Trần Ngọc Tuấn (tổ 2, thôn Thạnh Mỹ 2), rơi từ đỉnh núi cạnh nhà ông Tuấn (có cao độ +260m).

Công ty đã nhận trách nhiệm và cam kết sẽ phối hợp với người dân, chính quyền địa phương kiểm kê, bồi thường thiệt hại do đá rơi. Tuy nhiên, tảng đá này rơi do việc thi công bóc tầng phủ, chưa đủ cơ sở kết luận tảng đá rơi do nổ mìn gây ra.

Kiểm tra công tác an toàn trong quá trình nổ mìn khai thác, Sở Công Thương kết luận khu vực được nổ mìn khai thác theo giấy phép khai thác khoáng sản số 46/GP-BTNMT ngày 26.3.2021 là 31,02ha; trong đó có khu vực đỉnh cao độ +260m là khu vực gần dân và đường Hồ Chí Minh. Khoảng cách từ ranh giới mỏ đến nhà ở của hộ dân gần nhất khoảng 250m, cách đường Hồ Chí Minh khoảng 290m.

Qua kiểm tra thực tế khu vực đỉnh cao độ có độ dốc cao, không đảm bảo an toàn khi nổ mìn khai thác ở khu vực này. Sở Công Thương đề xuất chủ đầu tư xây dựng phương án khai thác cụ thể, phân kỳ thi công hợp lý để đảm bảo an toàn trong sản xuất, an toàn cho người dân xung quanh và thực hiện các giải pháp theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và bổ sung các giải pháp an toàn trong thiết kế cơ sở, thiết kế thi công.

Ngoài ra, đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định đối với việc đề nghị thu hồi đất để xây dựng kè chắn đá đã được duyệt trong dự án. Tăng cường thông báo, cảnh báo, cảnh giới an toàn khi thi công, rà soát các quy định về nổ mìn, thiết kế cơ sở toàn dự án để kiểm soát an toàn thi công…

Trao đổi với phóng viên, ông A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Giang nói, doanh nghiệp phải đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng của người dân. Nếu xác định đúng những thiệt hại thời gian qua do Nhà máy xi măng Xuân Thành (thuộc Công ty ThaiGroup) gây ra trong quá trình nổ mìn thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ cho dân.

Ông Sơn cho hay, UBND tỉnh đã có công văn giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với địa phương và Công ty ThaiGroup lập thủ tục liên quan theo quy định thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích nằm ngoài phạm vi dự án, đảm bảo phạm vi an toàn trong quá trình thi công, khai thác.

UBND huyện đã làm việc với nhà máy, đồng thời có văn bản gửi Sở Công Thương. Công ty ThaiGroup cũng đã có văn bản đề nghị thống nhất chủ trương cho phép công ty thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tường đá lăn phía tây nam và hố lắng số 01.

Các ngành liên quan của huyện đang phối hợp với doanh nghiệp và các hộ dân xác định vị trí xây tuyến kè chắn đá lăn và xác định diện tích đất của các hộ dân từ tuyến kè chắn đá đến khu vực mỏ với diện tích dự kiến thu hồi bồi thường khoảng 5,96ha của 14 hộ.