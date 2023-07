Quán nhậu “2VC” đã tạm ngưng hoạt động

Báo Quảng Nam nhận được đơn thư của công dân Phan Văn Kông (trú tại nhà 145 Nguyễn Thái Học, phường An Mỹ, Tam Kỳ) về việc quán nhậu “2VC” hoạt động kinh doanh gây mất an ninh, ô nhiễm môi trường, gây nguy cơ cháy nổ.

Qua xác minh, ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND phường An Mỹ cho hay đã tiếp nhận kiến nghị của ông Kông và chỉ đạo các lực lượng chức năng xác minh, tiến hành làm việc. Ông Thịnh cho hay hiện nay quán “2VC” đã tạm ngưng hoạt động và đang tìm kiếm mặt bằng để chuyển đi nơi khác kinh doanh.

Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh - Trưởng Công an phường An Mỹ cho hay trước đó Công an phường tiếp nhận thông tin của ông Kông về việc quán “2VC” kinh doanh gây ồn, tập kết rác thải gần nhà ông Kông, khách hàng tiểu tiện ở sát vách nhà...

Sau khi có thông tin, Công an phường đã kiểm tra, yêu cầu chủ quán khắc phục và cam kết không tái phạm, đồng thời thông tin cho ông Kông được biết. Đơn vị này cho hay chưa tiếp nhận thông tin trình báo về việc có xảy ra tranh cãi hay xô xát giữa ông Kông và chủ quán “2VC”. Những vấn đề nảy sinh trong phạm vi quản lý về an ninh trật tự công an phường đã xử lý theo đúng quy định.