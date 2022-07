Rắc rối từ phần đất tiếp giáp

Bức xúc vì nhà cửa hư hại do bị bịt lối thoát nước, cùng với việc hàng xóm tự ý phá dỡ đanh cửa để xây dựng nhà mình, ông Đỗ Đình Vỵ (SN 1955, trú tại khối phố Mỹ Tây, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) có đơn gửi Báo Quảng Nam đề nghị tìm hiểu, thông tin về vụ việc.

Phần tiếp giáp giữa nhà ông Nguyên và ông Vỵ, nước mưa làm vữa trát tường đổ xuống gây tắc đường ống thoát nước. Ảnh: T.C

Khiếu nại “hàng xóm mới”

Theo nội dung đơn, ông Vỵ cùng con trai là Đỗ Tuấn Ngọc có nhà ở tại số 255 đường Trưng Nữ Vương (TP.Tam Kỳ), tiếp giáp với phần đất của ông Nguyễn Hoàng Nguyên (phường An Sơn, TP.Tam Kỳ).

Tháng 3.2022, ông Nguyên tổ chức đào múc xây dựng nhà ở lô đất tiếp giáp với nhà ông Vỵ. Những bức xúc nảy sinh từ đây. Ông Vỵ cho hay, trong lúc xây dựng, ông Nguyên cho thợ phá dỡ đanh cửa sổ, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải, làm hư hại nền móng nhà.

Ông Vỵ có đơn trình báo đến phường, đề nghị ông Nguyên ngừng thi công và được UBND phường mời giải quyết ngày 21.3.2022, song việc hòa giải không thành. Quá trình ông Nguyên thi công nhà ở, giữa ông Nguyên và ông Vỵ tiếp tục có những bất đồng, ông Vỵ nhiều lần làm đơn gửi UBND phường và UBND TP.Tam Kỳ đề nghị vào cuộc giải quyết.

Ngày 15.6 vừa qua, sau một trận mưa lớn, toàn bộ vữa trát tường ở phần nhà ông Nguyên tiếp giáp với nhà ông Vỵ đổ xuống mái ngói và chảy vào trong nhà, làm hư hỏng nhiều đồ đạc của ông Vỵ. Ông Vỵ thông tin, sau khi vụ việc xảy ra, gia đình ông đã trình báo Công an TP.Tam Kỳ về hành vi cố ý hủy hoại tài sản, hành vi cố tình dùng ô tô hăm dọa tông vào thành viên gia đình ông Vỵ.

Về việc mưa lớn làm vữa trát tường, nước mưa tràn vào gây hư hỏng đồ đạc nhà ông Vỵ, UBND phường An Mỹ thông tin thêm, đã có văn bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hoàng Nguyên do thi công nhà ở riêng lẻ làm ảnh hưởng, hư hại đến công trình lân cận. Liên quan đến việc chồng lấn phần đất, một lãnh đạo Phòng Tài nguyên - môi trường TP.Tam Kỳ thông tin, hiện tại đơn vị này chưa thể khẳng định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên nào được cấp đúng, bên nào cấp sai. Muốn biết đúng sai phải thanh tra, kiểm tra mới kết luận được. Hiện tại UBND thành phố mới giao cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đo đạc theo hiện trạng của hai lô đất nói trên. Để đảm bảo tính khách quan, phóng viên Báo Quảng Nam cũng đã liên hệ ông Nguyễn Hoàng Nguyên, tuy nhiên ông này từ chối gặp với lý do đã trình bày hết với cơ quan chức năng về vụ việc và không muốn thông tin gì thêm.

Bên cạnh khiếu nại về việc gia đình ông Nguyên thi công gây hư hỏng nhà cửa, đồ đạc trong gia đình, ông Vỵ cũng mong muốn được thông tin rõ về việc phần đất tiếp giáp cách tường nhà mình khoảng 20cm trở ra thuộc về sở hữu của gia đình mình lại được cơ quan chức năng của TP.Tam Kỳ cấp điều chỉnh diện tích, cấp phép xây dựng chồng lấn trong phần đất ông Nguyên được cấp “sổ đỏ” và cấp phép xây dựng.

Để nắm thông tin về vụ việc, phóng viên Báo Quảng Nam đã liên hệ ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ). Theo ông Thịnh, UBND phường đã nhiều lần nhận đơn báo cáo như thông tin ông Vỵ cung cấp, đồng thời cử cán bộ của phường lên làm việc.

“Quá trình làm việc, ông Nguyên cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, bản vẽ thiết kế đảm bảo theo quy định. Qua kiểm tra hiện trạng xây dựng thì đúng theo giấy phép xây dựng và thiết kế. Rắc rối nảy sinh là do phần đất tiếp giáp giữa hai nhà, chiều rộng khoảng 0,2m là phần đất bị chồng lấn khi cấp “sổ đỏ”.

Ông Vỵ yêu cầu UBND phường lập biên bản đình chỉ thi công, tuy nhiên do ông Nguyên đảm bảo cơ sở pháp lý, chúng tôi không thể lập biên bản mà chỉ mời hai bên làm việc, hòa giải nhiều lần để có tiếng nói chung.

Đối với phần đất chồng lấn, UBND phường cũng đề nghị hai bên thỏa thuận, đề nghị ông Nguyên sử dụng phần diện tích đã xây dựng và đề nghị cấp đổi lại “sổ đỏ” dựa trên hiện trạng sử dụng, phần còn lại bàn giao cho ông Vỵ quản lý, hỗ trợ sửa chữa, thay thế các phần hư hại do việc thi công nhà ở gây ra. Tại các cuộc hòa giải này, ông Vỵ đều không đồng ý nên UBND phường đề nghị ông Vỵ gửi đơn lên các cấp có thẩm quyền giải quyết” - ông Thịnh nói.

Có thể kiện ra tòa

Theo biên bản hòa giải do UBND phường An Mỹ cung cấp, tại buổi làm việc ngày 23.6 vừa qua, ông Nguyên thừa nhận do mưa lớn nên vữa tô trát bị bong ra, chảy về phần máng xối của nhà ông Vỵ làm tắc ống thoát khiến nước tràn vào nhà.

Ông Nguyên đề nghị sẽ sửa chữa, hoặc mua mới các trang thiết bị hư hỏng do nước vữa tràn vào nhà ông Vỵ như ti vi, tủ lạnh, đồng thời có biện pháp xử lý hệ thống thoát nước ở hai máng xối nhà ông Vỵ.

Đổi lại, ông Nguyên đề nghị ông Vỵ đồng ý cho ông được lợp tôn chống thấm tường phần tường tiếp giáp nhà ông Vỵ. Ông Vỵ tiếp tục không thống nhất với đề nghị của ông Nguyên, đồng thời mong muốn UBND phường báo cáo thành phố để phân định rõ ràng phần đất chồng lấn nằm giữa hai căn nhà.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Trần Trung Hậu - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ nói, ông đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra. Sau nhiều lần UBND phường chủ trì đối thoại không thành, UBND TP.Tam Kỳ sẽ tổ chức chủ trì đối thoại giữa hai bên.

“Qua kiểm tra, có vụ việc ảnh hưởng do thi công làm hư hại đồ đạc, tài sản của gia đình ông Vỵ. Tuy nhiên, liên quan đến trách nhiệm của đôi bên và vấn đề liên quan đến hồ sơ thủ tục về chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu vẫn không có tiếng nói chung, quan điểm mà UBND TP.Tam Kỳ đưa ra là đề nghị công dân có thể khởi kiện ra tòa để được Tòa án xem xét phán quyết” - ông Hậu cho biết.