An ninh trật tự Đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam (QNO) - Ông Huỳnh Tấn Tuấn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam đã bị đình chỉ chức vụ để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án để điều tra các sai phạm tại Trường CĐYT Quảng Nam. Ảnh: C.T

Trước đó, liên quan các sai phạm tại Trường CĐYT Quảng Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ba - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường CĐYT Quảng Nam; ông Huỳnh Tấn Tuấn - Hiệu trưởng Trường CĐYT Quảng Nam và Kế toán trưởng để điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; cùng một bị can khác liên quan đến sai phạm.

Các bị can được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trường CĐYT Quảng Nam từng xảy ra tình trạng nợ lương hơn 100 người lao động kéo dài nhiều tháng, khiến giảng viên ngừng việc tập thể. Đầu năm 2024, đơn vị này được UBND tỉnh cấp bổ sung, hỗ trợ 5,8 tỷ đồng để giải quyết bước đầu những khó khăn của nhà trường.