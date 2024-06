Giáo dục - Việc làm Đoàn viên Công an Quảng Nam tiếp sức thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT (QNO) - Sáng 27/6, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hoạt động "Tiếp sức mùa thi" nhằm hỗ trợ các thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Phát nước uống miễn phí cho các thí sinh tại các điểm thi. Ảnh: M.T

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của lực lượng công an nhằm góp phần đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi và đạt kết quả cao.

Trong đợt này, đoàn viên thanh niên công an đã được huy động để tham gia hỗ trợ tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động chủ yếu là hướng dẫn thí sinh và phụ huynh đến các điểm thi, phát nước uống, đồ dùng học tập miễn phí cho thí sinh tại các điểm thi...

Ngoài ra, lực lượng đoàn viên còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại các khu vực gần điểm thi, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh tập trung vào kỳ thi quan trọng này.

Đoàn viên thanh niên phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ nước uống cho thí sinh. Ảnh: M.T

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam mong muốn góp sức để các thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, thuận lợi. Sự nhiệt huyết và trách nhiệm của lực lượng đoàn viên giúp các thí sinh thêm tự tin, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, đồng hành của đoàn viên Công an Quảng Nam với các thí sinh và phụ huynh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.