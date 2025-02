Kinh tế Doanh nghiệp Quảng Nam theo đuổi mục tiêu tăng trưởng 2 con số Với mục tiêu góp phần cùng tỉnh thực hiện tăng trưởng 2 con số trong năm 2025, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã khởi động hoạt động sản xuất kinh doanh bằng quyết tâm và nỗ lực cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu (bìa phải) khẳng định Quảng Nam luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, phát triển. Ảnh: DIỄM LỆ



Những kiến nghị sát sườn

Khởi động năm 2025, lãnh đạo Quảng Nam đã có nhiều chuyến thăm, làm việc với các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn. Qua đó nhằm tiếp thêm động lực cho DN bằng sự cam kết đồng hành, hỗ trợ của chính quyền tỉnh Quảng Nam.

Đáp lại sự quan tâm, các DN thông tin sẽ cố gắng tạo thêm nhiều việc làm, mở rộng đầu tư, đóng góp vì sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà Quảng Nam phấn đấu.

Theo bà Lê Thị Nghĩa - Tổng Giám đốc điều hành các công ty thành viên An An Hòa, đơn vị hiện có 6 công ty thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực dự án khu dân cư, khu nhà xưởng cho thuê, khu công nghiệp (KCN), sản xuất bê tông và cấu kiện đúc sẵn, thi công hạ tầng các khu đô thị và KCN.

Năm 2025, An An Hòa sẽ tập trung hoàn thành 2 dự án khu dân cư tại xã Tam Quang, đầu tư và đưa vào khai thác các dự án khu nhà xưởng cho thuê; trong đó tiếp tục đầu tư mở rộng giai đoạn 2 dự án nhà máy thiết bị làm sạch Karcher với quy mô gấp 4 lần giai đoạn 1.

Dự kiến trong tháng 2/2025, thông qua sự xúc tiến đầu tư của An An Hòa, sẽ có đoàn doanh nghiệp Đức đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Quảng Nam. Ảnh: DIỄM LỆ

Bà Nghĩa cho biết, An An Hòa tập trung phối hợp với tập đoàn Geleximco để nhanh chóng bồi thường giải phóng mặt bằng KCN Tam Anh - An An Hòa để xúc tiến các nhà đầu tư là các đối tác quan trọng của tập đoàn Geleximco.

Đặc biệt, chúng tôi đang làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng đến từ nước Đức trong lĩnh vực sản xuất thép không rỉ xanh quy mô hơn 200ha. Dự kiến các nhà đầu tư sẽ đến với Quảng Nam ngay trong tháng 2 này, làm việc với lãnh đạo tỉnh để có những bước khởi động trong mối quan hệ hợp tác đầu tư.

Chúng tôi đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư tuyến đường nối từ nút giao thông vòng xuyến THACO xuống Cảng Chu Lai để đáp ứng nhu cầu giao thông được thuận lợi cho các nhà đầu tư sản xuất tại Khu Kinh tế mở Chu Lai. Chúng tôi sẽ nỗ lực để cùng đóng góp trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 phấn đấu đạt 2 con số của tỉnh.

Trong khi đó, ông Maximillian Hesse - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Karcher VietNam Technology (KCN hậu cần cảng Tam Hiệp), là đơn vị thuê nhà xưởng của An An Hòa để sản xuất cho biết hiện công ty có 300 người đang làm việc.

Công ty có nhu cầu mở rộng sản xuất, nhưng điều này sẽ được thực hiện tốt hơn khi lĩnh vực logistics được lãnh đạo tỉnh tháo gỡ những điểm nghẽn.

Ông Maximillian Hesse đề xuất: “Chúng tôi mong muốn tỉnh và cơ quan chức năng sớm mở rộng Cảng Chu Lai, tạo điều kiện thông thoáng trong xuất nhập khẩu linh kiện, sản phẩm từ khu kinh tế này đi các nước. Nếu vấn đề xuất nhập khẩu thuận lợi hơn, việc đầu tư mở rộng của công ty sẽ được tiến hành”.

Sớm nghiên cứu giải pháp tháo gỡ

Là DN đứng chân ở KCN Bắc Chu Lai từ năm 2007 đến nay trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, Công ty TNHH CCI Việt Nam đang có nhu cầu mở rộng sản xuất nhưng hiện nay công ty không còn quỹ đất để đầu tư.

Công ty TNHH CCI Việt Nam có nhu cầu thuê thêm đất để mở rộng sản xuất qua chuyến thăm, động viên của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Ảnh: DIỄM LỆ

Ông Alex Ng Chan Kok - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH CCI Việt Nam cho hay, tổng vốn đầu tư của công ty là 12,97 triệu USD, hiện nay vốn đã thực hiện 10,6 triệu USD.

Công ty đang giải quyết việc làm cho 2.520 lao động. Nếu được lãnh đạo tỉnh và Ban Quản lý KCN Bắc Chu Lai tạo điều kiện thuận lợi, công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng ở một vị trí khác, vì vị trí công ty hiện nay đã hết quỹ đất nên không thể mở rộng tại chỗ.

Lắng nghe các kiến nghị của các DN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu khẳng định, UBND tỉnh cũng như các cơ quan chức năng sẽ liên tục hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy sản xuất, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh, vì mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm này.

Ông Bửu thông tin, nhiều vấn đề quan trọng tác động đến sự phát triển toàn diện của Quảng Nam đã được đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ ghi nhận. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có thông báo kết luận về cuộc làm việc với Quảng Nam, trong đó có việc giao các bộ, ngành phối hợp hỗ trợ giải quyết các nội dung mà DN đã kiến nghị.

Quảng Nam luôn chào đón các nhà đầu tư đến tìm hiểu, đặt vấn đề đầu tư và sẽ hỗ trợ tối đa. Ông Bửu khẳng định, những vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp khi có phát sinh có thể gửi trực tiếp đến UBND tỉnh thông qua các chủ đầu tư KCN. Qua đó lãnh đạo tỉnh kịp thời nắm bắt và vào cuộc tháo gỡ, hỗ trợ, không để kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ, công việc của các nhà đầu tư.