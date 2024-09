Du lịch Doanh thu du lịch Quảng Nam đến 31/8 ước đạt 5.580 tỷ đồng (QNO) - Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch trên địa bàn Quảng Nam trong tháng 8 ước đạt 760 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng của năm 2024 ước đạt 5.580 tỷ đồng.

Du khách tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Q.T

Theo số liệu thống kê của UBND tỉnh Quảng Nam, trong tháng 8/2024, tổng khách đến tham quan, lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 640 nghìn lượt (tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, khách quốc tế ước đạt 410 nghìn lượt (tăng 12% so với cùng kỳ), khách nội địa ước đạt 230 nghìn lượt (tăng 6% so với cùng kỳ).