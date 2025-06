Tác phẩm, tác giả Đọc để thực hành lối sống tối giản Không bó buộc trong những quy tắc, chỉ dẫn khô cứng, “Thực hành sống tối giản” linh hoạt mang đến cho người đọc nguồn kiến thức và quyết tâm sống cuộc đời như mong muốn, bằng việc thiết lập công thức sống tối giản của riêng bạn.

"Thực hành sống tối giản" là cuốn sách phù hợp với những ai đang có mong muốn sống một cuộc sống khác đi.

Bạn cần biết đâu là lối sống tối giản lành mạnh dành cho mình. Chính bởi, cuộc đời của mỗi người vốn không giống nhau, nên lối sống (tối giản) của mỗi người cũng sẽ có đáp án khác nhau. Hay thứ gì là cần thiết, cảm giác như thế nào là đủ với mỗi người cũng sẽ khác nhau.

“Thực hành sống tối giản” (Nhà xuất bản Thế giới và Bloombooks liên kết xuất bản) là cuốn sách phù hợp với những ai đang mong muốn một cuộc sống khác đi, không chỉ đơn thuần dừng lại với yếu tố tối giản.

“Sống một cuộc đời chỉ toàn những thứ mình thích và không có bất kỳ sự thừa thãi lãng phí nào” là thông điệp đúc rút qua chính kinh nghiệm và trải nghiệm hơn 10 năm của tác giả Lee Hye-lim - từ một người theo “chủ nghĩa tối đa” (mỗi ngày phải ăn diện, từng làm sập giá treo đồ hai tầng vì quá tải…) trở thành người có suy nghĩ “trên đời này không có đồ vật nào thực sự quan trọng”.

Hơn cả những gì một cuốn sách hướng dẫn sống tối giản có thể mang lại cho bạn, “Thực hành sống tối giản” cung cấp nhiều khía cạnh khác nhau về bản chất khái niệm cùng tư duy về “sống tối giản”.

Tư duy “loại bỏ - lấp đầy” - chính là hơn cả vứt bỏ đồ đạc không cần thiết thì trở nên thông minh trong việc “lấp đầy” bằng những thứ mình thích, muốn và cần. Đây cũng được xem như cách thanh lọc cả quá khứ, những tiếc nuối, sai lầm, nỗi ám ảnh của bản thân. Chính hành động tiết chế vào những thời điểm thích hợp sẽ càng khiến cuộc sống trở nên dư dả và lành mạnh hơn...

Vấn đề không phải nhanh hay chậm, đắt hay rẻ, đáng hay không… mà là sự khác biệt giữa “cần” và “không cần”, giữa có giá trị/ ý nghĩa hay không… Nếu bạn có sự cân nhắc cẩn thận, bạn sẽ có những lựa chọn khôn ngoan, thấu đáo. Hay cũng cần thiết nên tối giản hay thanh lọc cả các mối quan hệ xã hội, với phương châm “người đến không cản, người đi không giữ” sẽ là quyết định sáng suốt trong nhân sinh quan.

“Thực hành sống tối giản” còn cung cấp bộ nguyên tắc thực hành sống tối giản có thể tóm tắt vắn gọn, dễ nhớ như: In and out - Khi một thứ mới đặt vào, một thứ cũ sẽ bị bỏ đi/ Không cất quá sâu, hãy để ngay trong tầm mắt/ Không tích trữ, chỉ cần đủ cho nhu cầu/ Không giữ lại - thanh lý hoặc trả lại ngay lập tức khi có thể/ Không có nguyên tắc nào - hãy chọn một công việc nhà mà bạn cảm thấy muốn làm nhất và làm ngay lập tức…

Một khi đã quyết định theo đuổi sống tối giản, bạn sẽ không tự làm khổ chính mình chỉ vì muốn tạo ra không gian theo kiểu trống trải, đơn sắc... Sống tối giản không có nghĩa là phải từ bỏ mọi đồ vật trong đời mình. Sống tối giản thật sự, nghĩa là bạn sẽ giữ lại mọi thứ - miễn là chúng thực sự quan trọng và khiến bạn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn vào.

Luôn có câu hỏi về ưu điểm của lối sống tối giản, vậy câu trả lời đích đến cuối cùng của lối sống tối giản, chẳng phải là để sống tốt hơn, sống đủ đầy và hạnh phúc hơn hay sao?