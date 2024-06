Văn hóa - Văn nghệ Đọc sách và trải nghiệm trò chơi "Săn lùng kho báu" ở Hội An (QNO) - Vào ngày 16/6 (Chủ nhật) tới đây, từ 8h30 - 11h tại Bảo tàng Hội An, số 10B đường Trần Hưng Đạo, TP.Hội An sẽ diễn ra chương trình đọc sách và trải nghiệm trò chơi "Săn lùng kho báu" với chủ đề "Chuyến du hành thời gian".

Tổ chức đọc sách tương tác trong phòng trưng bày bảo tàng. Ảnh do Không gian đọc cung cấp

Hoạt động do nhóm Không gian đọc Hội An và các tình nguyện viên, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An phối hợp tổ chức.

Thiếu nhi từ 7 đến 11 tuổi tham gia miễn phí cùng cô Khiếu Thị Hoài (người sáng lập Không gian đọc Hội An từ năm 2013 đến nay) đọc sách tương tác trong phòng trưng bày, gợi mở suy tưởng về các lớp cư dân Hội An qua các hiện vật.

Học sinh trải nghiệm trò chơi. Ảnh do Không gian đọc cung cấp

Trong phần trải nghiệm trò chơi "Săn lùng kho báu", các em được hướng dẫn bởi nhóm tình nguyện viên giàu kinh nghiệm, hướng đến việc kích thích trí tò mò và tìm tòi những điều bí ẩn, góp phần giáo dục những quy tắc ứng xử văn minh khi đến tham quan bảo tàng.