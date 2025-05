Giảm nghèo - An sinh

Đội Thanh niên xung kích Công an tỉnh triển khai thi công căn nhà thứ 25

(QN0) - Đội Thanh niên xung kích Công an tỉnh vừa triển khai thi công căn nhà thứ 25 trong tổng số 40 căn nhà do Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh giao Công an tỉnh hỗ trợ nhân lực.