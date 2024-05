Xã hội Đối thoại với người nhiễm chất độc hóa học bị thu hồi trợ cấp ở Duy Xuyên (QNO) - Sáng 7/5, Sở LĐ-TB&XH phối hợp UBND huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại với người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH) và con đẻ bị nhiễm CĐHH trên địa bàn bị đình chỉ, thu hồi trợ cấp theo Kết luận số 343 ngày 23/7/2018 của Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH.

Hầu hết ý kiến bày tỏ không có khả năng hoàn trả khi bị thu hồi tiền trợ cấp. Ảnh: T.M

Hội nghị tiếp nhận hơn 10 lượt ý kiến của công dân thuộc diện bị đình chỉ, thu hồi trợ cấp theo Kết luận số 343 từ năm 2018 đến nay. Đa số trình bày hoàn cảnh rất khó khăn, vất vả khi gia đình hiện có người bị nhiễm CĐHH; mong muốn các cấp quan tâm không thu hồi số tiền đã chi trả trợ cấp trước đây vì không có khả năng hoàn trả.

Một số ý kiến cho rằng, quy định đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp đối với người tham gia kháng chiến bị hậu quả do nhiễm CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam chỉ áp dụng đối với người tham gia công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại các vùng bị Mỹ sử dụng CĐHH trong chiến tranh Việt Nam từ tháng 8/1961 đến 30/4/1975 là chưa phù hợp. Bởi có rất nhiều người tham gia hoạt động cách mạng sau ngày 30/4/1975 bị phơi nhiễm CĐHH do hậu quả để lại, khiến con cái họ sinh ra đều bị di chứng nặng nề, cuộc sống rất khó khăn nếu không có chế độ trợ cấp.

Ông Trần Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH giải đáp ý kiến của công dân. Ảnh: T.M

Đại diện Sở LĐ-TB&XH và UBND huyện Duy Xuyên đã tiếp thu, giải trình, tổng hợp đầy đủ kiến nghị của công dân để trình UBND tỉnh và Bộ LĐ-TB&XH thời gian đến; đồng thời đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, bổ sung hồ sơ, giám định lại sức khỏe của công dân theo quy định để bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng.