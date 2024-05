Người Quảng Nam Đổi và cấp lại giấy phép lái xe cho người Quảng xa quê phía Nam (QNO) - Tại Lễ hội Văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh năm 2024 diễn ra từ ngày 15 - 19/6 tới, Sở GTVT Quảng Nam sẽ thực hiện dịch vụ công về cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe (GPLX) cho bà con đồng hương đang sinh sống và làm việc ở các tỉnh phía Nam.

Lễ hội Văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh năm 2024 sẽ diễn ra ở Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11, TP.Hồ Chí Minh). Ảnh: PHAN VINH

Theo đó, trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp với điều kiện đổi GPLX ô tô, mô tô do ngành GTVT cấp; cấp lại (do bị mất) GPLX ô tô (còn thời hạn sử dụng hoặc không quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng), GPLX mô tô do ngành GTVT cấp; GPLX phải có trong hệ thống thông tin GPLX của Bộ GTVT và sổ quản lý GPLX; GPLX hiện không bị tạm giữ hoặc tước quyền sử dụng GPLX.

Đối với trường hợp công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đổi GPLX bằng vật liệu thẻ nhựa do ngành GTVT cấp và không có nhu cầu tách GPLX không thời gian hạn và có thời hạn; GPLX phải có trong hệ thống thông tin GPLX của Bộ GTVT; GPLX hiện không bị tạm giữ hoặc tước quyền sử dụng GPLX; có giấy khám sức khỏe điện tử tại cơ sở khám chữa bệnh được cấp thẩm quyền công bố đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe; có số điện thoại chính chủ để đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, có tài khoản ngân hàng online và có sẵn tiền trong tài khoản để thanh toán trực tuyến.

Sau khi hoàn thành các bước thực hiện, dù trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến hay trực tiếp, công dân đều có thể nhận ngay GPLX tại nơi tiếp nhận hồ sơ trong ngày, khoảng 60 phút để từ khi hoàn thành nghĩa vụ lệ phí cấp GPLX hoặc tại nơi cư trú trong trường hợp công dân có yêu cầu gửi trả GPLX qua dịch vụ bưu chính công ích.